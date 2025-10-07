Esquerda sem PCP faz de comunistas alvo do comício em Lisboa

Só não esteve a líder do BE, Mariana Mortágua, que Alexandra Leitão já tinha dito de manhã que estava a “recuperar” dos três dias detida em Israel, para justificar esta ausência. Nessas declarações aos jornalistas também avisou que a Palestina “não é tema autárquico”, quando questionada sobre se temia que o assunto entrasse pela sua campanha, agora que Mortágua estava em Lisboa. Certo é que no comício da noite não foi referido, só muito indiretamente por Marisa Matias quando falou numa “Lisboa que luta pela paz, aberta ao mundo” — e também por alguns lenços palestinianos (keffiyeh) usados por participantes no jantar comício.

As sondagens trouxeram ao discurso de Alexandra Leitão uma nova expressão: “Vai ser à pele”. Tem repetido isto frequentemente nos contactos de rua que tem feito. Esta noite, no comício, gritou um “isto vai”, no mesmo sentido de sonhar com uma vitória à tangente sobre Carlos Moedas. E à boleia desse sonho, José Luís Carneiro parece querer encavalitar outro: o da sobrevivência socialista, depois de uma legislativas traumáticas. No final do seu discurso pediu para que todos “acompanhem a Alexandra e esta equipa para ganharmos as eleições em Lisboa. Ganhar Lisboa é ganhar o país“.

A ideia de estar perto faz os socialistas entrarem facilmente na carruagem do apelo ao voto útil, onde Alexandra Leitão já segue há vários dias. E o tiro ao PCP, que não quis entrar nesta tentativa de frente de esquerda em Lisboa, torna-se uma atividade incontornável que fez quase o pleno nas intervenções da noite — e até foi para lá dos socialistas.

O primeiro a tocar no assunto foi o mandatário da candidatura, o socialista António Vitorino, que aproveitou por ir logo por duas vias no apelo à concentração de votos: pela via da esquerda, para juntar votos dessa área política e pela via do centro, assustando com um Chega influente junto de Moedas.

Começou por elogiar a “vontade de convergência” que produziu a coligação que junta PS/BE/Livre/PAN, dizendo estar à vontade para perguntar “aos que não se juntaram” — o PCP, que não referiu pelo nome — “como é que se sentiriam na noite de domingo se a dispersão de votos abrisse porta à ‘apagada e vil tristeza’ da continuidade”. E de seguida acenou com a possibilidade disso abrir caminho ao Chega na autarquia: “Como se sentiriam se essa continuidade abrisse a influência desmedida dos destinos de Lisboa à direita radical que é contra a democracia, contra a liberdade e contra o poder local?”.

Rui Tavares, porta-voz do Livre, seguiu uma linha de argumentação semelhante, colocando o PCP — também sem o referir expressamente — fora do “elétrico da responsabilidade”. “Quem não está terá visto o mesmo que nós vimos em quatro anos de vereação em Lisboa? Carlos Moedas simplesmente desleixar a cidade? Negligenciar a cidade?”, questionou numa altura em que também surge convencido de que Moedas pode ficar “refém da extrema-direita” na capital.

No caso de Marisa Matias, a referência à esquerda foi menos pela via de responsabilização do PCP por eventuais desastres e antes pela memória de uma frente de esquerda que funcionou no passado. Foi até 1989, altura em que Jorge Sampaio (uma referência que levantou a ovação da sala) juntou a esquerda toda numa candidatura à Câmara de Lisboa, incluindo os comunistas. “Em 1989 foi necessário juntar forças para lutar pela habitação, pelos transportes, por melhor higiene urbana. Agora é ainda mais necessário virar a página do desastre que foi o mandato de Carlos Moedas”, disse a dirigente do BE.