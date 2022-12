Eva Kaili, a agora ex-vice-presidente do Parlamento Europeu — depois de ser destituída do cargo, no sábado —, tornou-se a cara de um dos maiores escândalos de corrupção no seio da instituição comunitária. Kaili, antiga apresentadora de televisão e ex-deputada eleita pelo PASOK para o parlamento grego antes de chegar a Bruxelas, é suspeita da prática dos crimes de branqueamento de capitais, corrupção e de participar numa organização criminosa. com o intuito de fazer lóbi a favor do Qatar. Contudo, não terá agido sozinha: contava com uma extensa rede que integrava membros da sua família, como o pai ou o namorado italiano, que também era assessor no mesmo organismo da União Europeia em que a mulher trabalhava e na qual assumia altas funções desde o início deste ano.

A alegada rede — com impacto em vários países, entre a Bélgica, França e a Grécia — terá sido desmantelada na passada sexta-feira, culminando numa série de detenções a figuras com peso político e técnico no Parlamento Europeu. mas não só: Eva Kaili é o rosto mais reconhecível dessa rede. Foi detida na sexta, com a procuradoria belga a referir-se a às suspeitas de que “membros políticos e/ou estratégicos dentro do Parlamento Europeu receberam largas quantias de dinheiro ou ofertas substanciais para influenciar decisões” dentro do organismo.

Logo a seguir, surgiram novos nomes, reforçando o cenário de uma teia familiar a operar dentro e fora do Parlamento Europeu: além de Kaili, foi também detido o seu companheiro, Francesco Giorgi; o nome de Alexandros Kailis, pai de Eva, também constava da lista de detidos (ainda que viesse a ser libertado mais tarde, ao contrário do que aconteceu com a filha e com o genro, que só esta quarta-feira deverão ficar a saber se ficam em liberdade condicional ou se continuarão detidos enquando a investigação decorre).

Segundo avançaram alguns meios de comunicação europeus, apesar de a vice-presidente do Parlamento Europeu ser o principal rosto da teia familiar, seria Francesco o cabecilha da operação que recolheria subornos em troca de uma operação de limpeza da imagem qatari em Bruxelas — uma versão que as autoridades do país negam em absoluto. Há quase e meia nos corredores de Bruxelas e Estrasburgo, Francesco Giorgi era atualmente assessor de um outro eurodeputado e dedicava-se às áreas de Política Externa e nos Direitos Humanos.

