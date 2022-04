A leste de Kiev, nada de novo. Donbass prepara-se para a mãe de todas as batalhas

Mesmo que não os tivessem visto, o Kremlin não esconde que, agora, Donbass é o troféu que quer levar para casa. A 25 de março, 30.º dia da guerra, o ministro da Defesa russo afirmou que a primeira fase da “operação especial militar” estava “praticamente concluída”. Sergey Rudskoy acrescentou que a “libertação completa” de Donbass passa a ser prioridade.

O porta-voz do Pentágono fez ainda questão de lembrar que os russos, até à data, não conseguiram tomar Mariupol, cidade que se mantém cercada e sob intensos bombardeamentos, e que é fundamental para a estratégia russa ter uma linha de terra que ligue a Rússia à Crimeia, facilitando rotação de tropas e abastecimentos. De resto, Kirby partilha a ideia de Michael Clarke de que não é absolutamente segura uma vitória russa. “Pensamos que eles pensam que terão mais sucesso ali, mas estão a lutar na região há 8 anos e não há sinal de que os ucranianos vão desistir.”

Ao jornal The Times, um dos analistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), um think thank com sede em Londres, defendeu que Kiev precisa de armas enviadas pelo Ocidente para poder vencer. “A Ucrânia pode alcançar uma vitória árdua contra a Rússia em Donbass com armas substanciais do Ocidente”, defendeu Franz-Stefan Gady. Na lista de material enviado deveriam constar “tanques de batalha, veículos de combate de infantaria, sistemas de defesa aérea de médio alcance, artilharia, munições ociosas [drones suicidas] e apoio contínuo dos serviços secretos”.

Contactado pelo Observador, o IISS remeteu para as páginas oficiais de Twitter dos seus analistas, já que nesta fase não conseguem dar resposta a todos os pedidos da imprensa.

Ukraine can achieve a hard fought victory of attrition against Russia in the Donbas with substantial arms from the West. Ukraine needs battle tanks, infantry fighting vehicles, mid-range air defence systems, artillery, loitering munitions and continuous intelligence support. — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) April 7, 2022

Para vencer a segunda fase da guerra são precisas armas, armas, armas

Na véspera da reunião da NATO, o seu secretário-geral deixava no ar o que se podia esperar do encontro de quinta-feira. Da parte dos ucranianos, o pedido tinha sido feito com clareza, pela voz de Dmytro Kuleba: armas, armas, armas. O chefe da diplomacia ucraniana esteve presente na reunião da Aliança Atlântica e saiu com o que pretendia: a promessa de a NATO armar os soldados ucranianos até aos dentes.

“Estamos a ver uma nova fase da guerra, porque a Rússia está a sair não apenas de Kiev, mas também da maior parte do Norte, ou, pelo menos, a reduzir significativamente a sua presença. Porque eles falharam. O Presidente Putin não conseguiu atingir os objetivos que estabeleceu para a sua operação militar”, disse Jens Stoltenberg, na quinta-feira, 7 de abril, 43.º dia da guerra.