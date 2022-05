A privacidade ou as crianças? Como a UE quer conversas vigiadas para combater abuso de menores

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Esta proposta é sobre a proteção das crianças, para resgatá-las e ajudá-las”. Foi desta forma que a comissária europeia dos Assuntos Internos, Ylva Johansson começou na quarta-feira a apresentação da proposta de regulamento 2022/0155 da Comissão Europeia. O objetivo é claro e consensual — combater o abuso sexual de menores e a divulgação de pornografia infantil. Mas a ideia para chegar a esse objetivo não é tão unânime: a Comissão quer obrigar as plataformas digitais a monitorizar todas as “comunicações interpessoais”, para detetar possíveis abusos. Ou seja, quer vigiar e passar a pente fino todas as mensagens enviadas e recebidas pelos cidadãos europeus.

Uma ideia que fez soar os alarmes, principalmente entre os defensores dos direitos digitais. Isto porque a proposta de regulamento da Comissão Europeia não tem medo de dizer ao que vem: na página 13 do documento — e de resto, em várias passagens do texto –, o organismo admite que a proposta “resulta em níveis variados de intrusão em relação aos direitos fundamentais dos utilizadores”. E que direitos? À cabeça o direito à privacidade, contemplado no artigo 5.º. da Diretiva 2002/58 da Comissão Europeia, que garante a “confidencialidade das comunicações”, bem como a proibição de “dispositivos de escuta, armazenamento ou outras formas de interceção ou vigilância de comunicações”, que podem agora ficar em risco. Pelo menos é o que receia a comunidade digital.

“Fica difícil escapar à analogia do Big Brother”

Ricardo Lafuente, vice-presidente da D3, a associação portuguesa de Defesa dos Direitos Digitais, reconhece a importância da proteção das crianças, mas não tem dúvidas: a proposta europeia pode levar a uma “grande catástrofe” em termos de direitos de privacidade, que podem mesmo chegar ao fim se o plano for aprovado. “O abuso sexual de menores é um problema gravíssimo e delicado, mas está a ser aqui usado apenas como pretexto político para mais uma vez tentar enfraquecer a privacidade da comunicação das pessoas”, diz ao Observador.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas, afinal, segundo a proposta da Comissão Europeia, quem é que pode vir a ler as nossas mensagens? A resposta até pode ser “ninguém”, pelo menos de carne e osso e numa primeira instância. De acordo com a proposta, a análise das comunicações vai ser feita por softwares de inteligência artificial através do fenómeno de “hashing“, que no fundo compara as mensagens analisadas com abordagens de abusos sexuais reais. Diz a proposta europeia que vão ser usadas “tecnologias confiáveis de deteção automática”, o “menos intrusivas à privacidade possível” e que todas as monitorizações necessárias vão ser feitas “de forma anónima”. A parte humana chega depois: enquanto estas inteligências artificiais são uma espécie de antivírus, que serve para lançar um alerta de suspeição sobre conteúdos de abuso, a filtragem destas suspeitas vai ser feita por pessoas. E é aí que entra o “Big Brother”, uma analogia a que Ricardo Lafuente diz ser difícil de escapar.

Esse “Big Brother” é uma entidade independente — feita por pessoas –, que vai ser criada em cooperação com a Europol, para analisar, com olho humano, todas as mensagens suspeitas sinalizadas pelas inteligências artificiais. Chama-se Centro UE e diz o jornal Político que deve custar cerca de 26 milhões de euros. É aqui que, em teoria, haverá pela primeira vez pessoas reais a ver correspondência privada… mas que pode ser ou não realmente suspeita.

O Observador falou com o eurodeputado alemão e ativista pelos direitos digitais Patrick Breyer, que abre a hipótese de chegar muito material inocente, de qualquer um de nós, às mãos e olhos deste Centro UE: “Para uma máquina, é realmente impossível identificar com segurança que imagens são de um abuso e que imagens são, por exemplo, de uma família na praia, ou de uma foto íntima que partilhamos com um parceiro”. Ou seja, diz o eurodeputado dos Grupo dos Verdes, há um risco elevado de que cheguem aos analistas humanos do Centro UE fotos ou mensagens privadas — e inocentes — de qualquer cidadão europeu. Isto porque, diz, a inteligência artificial é “propensa a erros”, ainda que se saiba muito pouco sobre qual vai ser utilizada.