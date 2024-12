A Roménia "pós-Georgescu". Umas presidenciais anuladas, uma crise política e a mão do Kremlin

“É mais do que uma controvérsia legal. É basicamente um golpe de Estado formalizado”, afirmou o político romeno pró-Putin, anti-NATO e anti-UE, Călin Georgescu, na passada sexta-feira. O surpreendente vencedor da primeira volta das eleições presidenciais da Roménia reagia assim à decisão sem precedentes do Tribunal Constitucional de anular totalmente as eleições presidenciais. Em causa estão alegadas interferências russas no processo eleitoral, através da compra de conteúdos pró-Georgescu no TikTok — onde o candidato conduziu grande parte da sua campanha — que estão a ser investigadas.

A decisão do Tribunal fez soar alarmes em todos os campos políticos. Do lado de Georgescu multiplicaram-se as críticas ao sistema e aos partidos tradicionais. Ao centro, questionou-se a legitimidade da anulação, uma vez que quatro dias antes, o mesmo Tribunal tinha validado os resultados. No campo pró-UE, de que faz parte o governo, procura dar-se resposta à capacidade de Moscovo continuar a interferir no processo democrático de antigos Estados satélite — as acusações de interferência russa já tinham sido feitas em eleições na Moldávia e na Geórgia. O Kremlin desvalorizou, atirou piadas e criticou a “histerismo” e as “maquinações do Ocidente”.