“Foi uma reunião muito produtiva.” Foi assim que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, descreveu o encontro desta segunda-feira com o seu homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko, em Minsk. Os dois aliados, isolados politicamente na Europa, discutiram questões económicas, militares e geoestratégicas e prometeram que agora “será tudo mais fácil”.

“Discutimos toda a gama de questões relativas às relações entre a Bielorrússia e a Rússia. Assuntos sociais e económicos. As coisas serão mais fácil a partir de agora. Acho que as pessoas apreciarão as decisões que tomamos aqui para hoje e para o futuro a longo prazo”, resumiu o chefe de Estado bielorrusso numa conferência de imprensa conjunta citada pela Belta.

Antes disso, Vladimir Putin quis deixar bem claro que a sintonia entre os aliados não significa que a Rússia queira “absorver” a Bielorrússia. Quem sugere esse cenário são, de acordo com o Presidente russo, “críticos sem escrúpulos de fora que não entendem do que se está a falar ou enganam especificamente quem não têm conhecimento profundo sobre os assuntos”.

“São tentativas de malfeitores de retardar a nossa integração”, atirou o chefe de Estado russo, que disse que esses críticos estão a fazer isso para que não surjam “concorrentes que podem ser perigosos para eles”.

