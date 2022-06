Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Comissão Independente criada pela Igreja Católica em Portugal, para fazer um estudo sobre os abusos sexuais na Igreja, já recolheu mais testemunhos do que a comissão que foi criada com o mesmo objetivo em França, se compararmos a dimensão de ambos os países, mas continua sem conseguir chegar ao interior de Portugal — onde o número de denúncias é ainda reduzido. Numa conferência de imprensa para o balanço de seis meses de trabalho, os responsáveis deste grupo de trabalho apelam, assim, às paróquias, assim como aos órgãos autárquicos, como freguesias e até associações locais, para passarem a mensagem e fazerem chegar à Comissão o máximo de casos possível.

Desde janeiro, a comissão validou 338 denúncias de abuso sexual. Mas se as distribuirmos pelo país inteiro e olharmos para o mapa conclui-se que a maior parte se concentra na zona litoral do País, sobretudo nas malhas urbanas junto a Lisboa (75 casos) e Porto (46). Já no interior do país, os casos não chegam a uma dezena por distrito, o que pode ser explicado pelo facto de nestas zonas viver uma população mais idosa e também menos qualificada, como constata a professora Ana Nunes de Almeida, que participou na conferência desta quinta-feira de manhã, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, via zoom. “Temos de arranjar forma de a nossa palavra lá chegar”, advertiu.

