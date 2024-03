Aeroporto de Alcochete. Impacto nos recursos hídricos e na floresta são pontos negativos apontados

A pressão sobre os recursos hidrológicos, incluindo as reservas subterrâneas de água, e o abate de milhares de sobreiros são dois dos impactos mais negativos apontados à solução recomendada pela comissão técnica independente para o novo aeroporto de Lisboa — o Campo de Tiro de Alcochete como aeroporto único, ainda que numa primeira fase a operar com o atual aeroporto Humberto Delgado.

O parecer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) diz que o aeroporto único no Campo de Tiro de Alcochete é a localização mais preocupante a nível hidrológico por impactar uma massa de água (bacia Tejo-Sado margem esquerda) que está numa situação crítica de seca. Face a elevadas necessidades de água de um aeroporto e estruturas adjacentes, a APA não considera validada a conclusão de que há reservas subterrâneas para abastecerem a infraestrutura.

Já o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) alerta que, do conhecimento que tem, “os valores reais de densidade de sobreiros, e consequentemente de impactos, são muito superiores aos indicados, cerca de cinco vezes mais, em especial nas opções do Campo de Tiro de Alcochete e de Vendas Novas. O ICNF nota ainda que não foram disponibilizadas informações sobre como as acessibilidades poderão afetar esta espécie ou outras. Estas informações constam do parecer sobre o relatório preliminar da comissão técnica independente sobre a melhor solução para o novo aeroporto de Lisboa cujo relatório final e respetivos anexos foram divulgado esta semana, mantendo a recomendação para as opções do Campo de Tiro e Vendas Novas.

Para o ICNF, a informação apresentada no relatório da CTI em relação à existência de sobreiros e azinheiras “é genérica face ao objetivo pretendido” e a metodologia usada — fotointerpretação — não é a mais adequada porque podem existir áreas que não estão referenciadas na COS [carta de ocupação de solos], admitindo que existam outras ocupações que não estão a ser acauteladas, dando como exemplo áreas de pinheiro manso onde existem sobreiros e azinheiras. E defende que é necessário que as amostragens tenham verificação no campo.

Numa análise mais fina, há outras desvantagens ambientais apontadas a Alcochete. Isto porque o “elevado número de sobreiros que terão de ser abatidos está “numa formação vegetal assente em solos predominantemente arenosos, que constituem áreas de máxima infiltração das quais resultam aquíferos muito importantes que representam reservas hídricas relevantes”. O sobrado, destaca o ICNF, tem uma importante função na conservação do solo, na regularização do ciclo hidrológico e na qualidade da água.

Do ponto de vista hidrológico, Alcochete é a opção “mais preocupante”

O impacto nas reservas de água subterrâneas merece também a atenção da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Para a APA, os efeitos da opção pelo Campo de Tiro de Alcochete (como aeroporto único) a nível hidrológico “foram subavaliados”. Neste parecer, que é um dos anexos ao relatório final, é afirmado que ao nível hidrológico, “a localização do CTA [Campo de Tiro de Alcochete] é a mais preocupante, não obstante o documento ser completamente omisso, pois a avaliação realizada não está devidamente equacionada”.

A APA avisa ainda que o volume extraído pelas captações existentes está próximo dos recursos hídricos subterrâneos disponíveis nas massas de água em estudo para todas as localizações (bacia do Tejo-Sado/margem direita, bacia do Tejo-Sado/margem esquerda e aluviões do Tejo). No caso específico da massa de água bacia do Tejo-Sado há uma situação crítica porque os níveis de água estão abaixo do percentil 20 já há bastante tempo e, não obstante alguns eventos pluviosos, o sistema não tem conseguido recuperar.