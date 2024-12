Aliados e adversários homenageiam Soares, um homem de "luzes" e de "sombras"

Pedro Nuno exalta Soares, Ventura ataca “legado negro”

Naturalmente, Pedro Nuno Santos fez o maior elogio a Mário Soares, recordando que o fundador e primeiro secretário-geral do PS “esteve sempre do lado certo” da história e recusando a ideia de que o antigo Presidente da República é uma figura marcada por insanáveis “contradições”.

“Se, aos olhos de muitos, entrou em contradição ao longo do tempo, a minha convicção é a oposta. É minha convicção que o mundo mudou, nestas décadas, muito mais do que Mário Soares e que as inflexões no seu posicionamento resultam mais dos efeitos do pêndulo da História do que de incoerências no seu pensamento”, foi anotando Pedro Nuno Santos.

Para o líder socialista, Soares esteve do lado certo no combate contra a ditadura, na construção do Portugal democrático, na adesão do país à então CEE, na fundação do SNS, na revisão constitucional de 1982, mas também na crítica à terceira via socialista, na denúncia da radicalização da direita, no combate à austeridade da troika e no apelo à união das esquerdas.

“A vida política de Soares vale como um todo. E, para a avaliar, não podemos escolher o período que mais nos convém ou mais nos agrada, de acordo com a conjuntura do momento ou a posição que queremos defender”, avisou Pedro Nuno Santos, num recado que parecia mais dirigido para dentro de casa do que para fora.

“Quando recordam esse intenso percurso, muitos procuram depurar o verdadeiro Soares, aquele que, no seu entender, a história deve guardar como referência”, disse, considerando que tentam distinguir “o verdadeiro Soares moderado do Soares radical. Não existe contradição entre o Soares moderado e o Soares radical”, rematou o líder socialista.

André Ventura acabaria por ser a voz a mais dissonante de toda a sessão solene. Mesmo reconhecendo o papel “incontornável” de Mário Soares no 25 de Novembro, o líder do Chega fez uma intervenção particularmente dura, retratando o antigo Presidente da República como sendo “cúmplice de um sistema de donos disto tudo que se manteve à sua sombra”. “À sombra de Soares muitos enriqueceram, muitos ficaram com dinheiro do Estado sem nunca o devolver, e [que se criou] uma cultura de impunidade política”, atirou Ventura.

Além de recordar o episódio em que Mário Soares visitou José Sócrates no Estabelecimento Prisonal de Évora, num “ataque claro à Justiça portuguesa”, Ventura falou depois do processo de descolonização “desastrosa e desumana” que Soares, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, liderou entre 1974 e 75, atirando”os brancos aos tubarões” e abandonado as “colónias”. “Nenhuma cerimónia evocativa poderia esquecer um legado profundamente negro. Mário Soares talvez tenha querido cumprir Portugal, mas falhou”, rematou o líder do Chega.