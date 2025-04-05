Aliciava, drogava, violava, filmava e chantageava mulheres para frequentarem festas privadas. Fugiu, mas já foi apanhado

O convite para a “festa privada”, num apartamento arrendado em Lisboa, chegou por mensagem de WhatsApp. Não era o primeiro e não seria o último que Rita receberia da parte de Marcos, que conhecera quase um ano antes, no aniversário de uma amiga em comum. Naquela noite, ela juntou-se a um grupo seleto de doze pessoas. Como habitualmente, o anfitrião circulava pelos convidados, oferecendo bebidas que misturava com GHB — uma substância de efeito desinibidor mais conhecida como a droga da violação. Sem o saber, a jovem de 26 anos bebeu também. Depois, perdeu a consciência durante cinco horas.

Quando acordou na manhã seguinte, sem memórias do que tinha acontecido, estava despida e sentia fortes dores abdominais. Ficou dois dias deitada numa cama, sem se poder mexer, recusando-se a ser vista num hospital. A primeira coisa que fez, assim que recuperou, foi bloquear Marcos nas redes sociais. Não queria voltar a vê-lo nem frequentar mais nenhuma das suas festas. Foi nessa altura que começaram as ameaças e a chantagem.

“Bloqueaste-me no Instagram … também te vou bloquear em todo o lado … tenho o WhatsApp dos teus pais … tenho seis vídeos seis fotos tuas (…) vou publicá-las nas redes sociais … se não voltares às festas”, lê-se numa mensagem que o homem, trinta anos mais velho, lhe enviou e que consta do processo em tribunal consultado pelo Observador. “Vais ver do que eu sou capaz … vais pagar”, prometeu.

As ameaças prolongaram-se durante várias semanas até à detenção do homem, depois de Rita avançar com uma denúncia às autoridades. Mesmo só esta jovem tenha apresentado queixa, as autoridades acreditam que Marcos usou o mesmo modus operandi noutros casos, aliciando jovens mulheres da zona de Lisboa para frequentarem em pequenos grupos as suas festas, onde abundavam álcool e drogas, como cocaína e MDMA. Em algumas ocasiões, como fez com Rita, colocava GHB nas suas bebidas, “levando a que ficassem entorpecidas e inconscientes”.

“Aproveitando o facto de estas mulheres se encontrarem aturdidas e sem consciência dos seus atos, o arguido (…), contra a sua vontade, despia-as e mantinha com as mesmas relações sexuais”, lê-se no acórdão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. “Utilizando o seu telemóvel, filmava-as ou captava fotografias, contra a sua vontade”, refere ainda o documento. O homem, que acabou por ser condenado a seis anos de prisão, esteve fugido à justiça depois de o último recurso que apresentou, já para o Tribunal Constitucional, ter sido rejeitado em janeiro deste ano. Foi detido no final de março na Marinha Grande e cumpre agora pena de prisão no Estabelecimento Prisional de Leiria.

As festas privadas no apartamento arrendado em Lisboa

O apartamento situava-se na freguesia de São José. Era arrendado de propósito por Marcos para organizar as festas privadas que promovia. Por várias vezes contratou mulheres, a quem pagava entre mil e dois mil euros, para participarem e “prestarem-lhes serviços de natureza sexual.” À sua disposição estavam “inúmeras bebidas” e droga, “que lhes fornecia e incitava a consumir.”

Quando Rita conheceu Marcos, de 56 anos, no aniversário de uma amiga em comum, pouco lhe ligou. Foi só ao fim de alguma “insistência” que aceitou dar o seu número de telefone ao empresário da indústria hoteleira. Depois, começaram a chegar mensagens em que ele lhe oferecia artigos de luxo e dinheiro para que frequentasse as suas festas privadas.

Em outubro de 2022, aceitou participar pela primeira vez num desses eventos. Estavam cinco pessoas na festa. Rita consumiu várias bebidas, nas quais Marcos foi colocando GHB sem que ela se apercebesse. Ficou inconsciente durante cerca de duas horas e no dia seguinte não tinha memórias do que acontecera. Pela sua presença na festa, Marco pagou-lhe cerca de 600 euros.

Rita estava desempregada e, dois meses mais tarde, voltou a uma das festas de Marcos, dessa vez com um grupo de cerca de doze pessoas. Segundo a vítima, Marcos ia servindo as bebidas aos convidados, colocando um líquido transparente que afirmava ser GHB. Rita recusou, mas, novamente sem que se apercebesse, o homem despejou a droga com efeito desinibidor para dentro do seu copo.