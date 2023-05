Conheceram-se na JSD e travaram uma relação de amizade que se confundiu, em muitos momentos, com uma aliança política e estratégica. Subiram os degraus do poder interno, estiveram juntos em muitas batalhas e foram aumentando a sua influência no PSD. Tornaram-se operacionais de primeira linha, forjaram candidaturas nacionais e locais, e chegaram ao topo da hierarquia parlamentar. Agora, sete anos depois do início do Processo Tutti-Frutti, Sérgio Azevedo, Luís Newton e Carlos Eduardo Reis voltam a estar no centro do furacão político e judicial. A amizade e os negócios que os relacionam é muito anterior à investigação.

A figura central desta operação é Sérgio Azevedo, ex-deputado do PSD – ou “Serginho”, como é conhecido no partido. Era presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Algés quando Ângelo Pereira, atual líder da distrital do PSD/Lisboa e vereador de Carlos Moedas, o fez militante. Aos 19 anos, já era líder da distrital da JSD/Lisboa e chegou rapidamente à cúpula da ‘jota’ laranja pela mão de Pedro Duarte, agora presidente do Coordenador do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do partido. Luís Newton, hoje presidente da junta de freguesia da Estrela ​​e presidente da concelhia do PSD/Lisboa, chegou a pertencer à equipa de Azevedo na JSD/Lisboa – os dois conhecem-se há mais de duas décadas.

Mais a Norte, a partir da muito poderosa estrutura de Barcelos – é uma das concelhias sociais-democratas com mais militantes –, Carlos Eduardo Reis foi fazendo o seu caminho político, alcançando a liderança da JSD/Braga. Chegado o momento, tentou dar o salto para o palco nacional e foi a votos contra Duarte Marques pela liderança da jota. Falhou e acabou derrotado. Mas nem por isso desistiu de consolidar a sua influência política na JSD e no partido.

