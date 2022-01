Ana Gomes: "É patético Costa invocar Marcelo como argumento para a maioria absoluta"

António Costa está limitado nos cenários que tem à disposição? Uma maioria absoluta começa a ser o único caminho para que Costa consiga liderar um governo?

Esse é claramente o objetivo do primeiro-ministro, foi muito explícito depois do debate. (Risos) Achei muito singular que ele se tivesse encostado ao Presidente da República para dizer que ele jamais deixaria que uma maioria absoluta pudesse o pé em ramo verde, como no passado…

Não acredita que Marcelo fosse o grande garante do equilíbrio do sistema.

Acho quase patético que isto seja evocado como argumento para o objetivo da maioria absoluta, ainda por cima quando há uma contradição fundamental: tanto o primeiro-ministro como o PR, que tem também a sua quota parte no precipitar da crise que levou a estas eleições, acenaram sempre com a estabilidade como grande objetivo do país. A estabilidade e governabilidade não são compagináveis com algumas das alternativas que o primeiro-ministro admitiu, designadamente a ideia de poder ficar a governar diploma a diploma. Onde é que há estabilidade aí?

Acha que uma maioria absoluta de um Governo de Costa seria perigosa?

Uma maioria absoluta por qualquer Governo seria perigosa e indesejável, contrária à saúde democrática do país neste momento. Não concordo que por um lado se diga — como o primeiro-ministro ontem bem marcou — que foi graças à geringonça que o país cresceu excecionalmente, e isso tem a ver com políticas que até tiveram origem nos parceiros, e depois se deixe cair essa geringonça, que ainda por cima não teria atingido esses objetivos se não tivesse tido também a paz social que ela implicou. Não percebo que agora se ponha isso de lado e se acene com uma estabilidade obviamente muito inferior aos anos de geringonça, de governar diploma a diploma ou com orçamentos de queijo limiano.

Agrada lhe este cenário que António Costa colocou em cima da mesa de uma coligação com o PAN? Parece lhe também um parceiro confiável?

É uma questão que tem de ser vista depois dos resultados, e sabemos que o PAN está disponível para governar ou apoiar uma solução. Tem contribuições positivas, não pode de maneira nenhuma ser desperdiçado. Agora, eu sou de esquerda e quero um Governo à esquerda, não compreendo que se troque uma geringonça que deu estabilidade, crescimento e paz social pelo objetivo dificilmente alcançável de uma maioria absoluta.

Costa diz que perdeu a confiança na geringonça. A culpa foi do primeiro-ministro?

Isso não aconteceu agora, mas em 2019, quando havia a possibilidade de se fazer uma geringonça de outro tipo — o PCP tinha-se posto fora — e isso foi descartado pelo PS. O PS tem responsabilidade nisso.

Como é que a geringonça funcionaria melhor? Com PAN, BE, PCP…

Não quero dar para esse peditório porque fundamental vai ser o resultado das eleições. O que deve ser claro é que não se fazem alianças ou viabilizam Governos com a extrema-direita envolvida. Nesta fase é mais útil discutir os assuntos de substância e ver as diferenças. E ontem no debate houve muitas questões interessantes e discutidas, está longe de ter resolvido a corrida — mas considero que o primeiro-ministro ganhou e que Rui Rio, tendo levantado muitas questões que suscitam preocupações as cidadãos, não tem boas soluções na manga; algumas até são perigosas.

Na Justiça?

Na Justiça sem dúvida — tem algumas ideias fixas que não correspondem aos principais problemas. Mas perigoso parece-me sobretudo o modelo de privatização do SNS, que é o que ele trouxe para cima da mesa. O PS tem de pedir explicações e todo o país tem de esmifrar melhor o que significam essas propostas.