Ano novo traz aumentos mas também alguns alívios. O que vai mudar nos preços em 2025

O arranque do ano será sinónimo de atualização de várias listas de preços, mas também há casos em que não haverá alterações e esperam-se mesmo algumas descidas. No primeiro grupo estão, por exemplo, os bilhetes individuais dos transportes públicos, que deverão subir em média 2,02% ou as rendas, que podem encarecer até 2,16%. Já no segundo grupo estarão os combustíveis, com uma recomposição da carga fiscal nos combustíveis, mas que, garante o Governo, não terá impacto no preço; ou os passes, que não sofrem alterações. Já a fatura da eletricidade deverá descer e chegam ao fim as portagens nas ex-SCUT.

Do lado dos rendimentos, as pensões vão subir para a generalidade dos pensionistas, por duas vias. Uma é a atualização legal que fará com que as pensões até dois IAS (hoje 1.019 euros, cerca de 1.045 euros no próximo ano) subam pela via legal 2,6%, a que acresce o extra de 1,25 pontos, colocando o aumento em 3,85%. Já as pensões entre 2 IAS (hoje 1.019 euros; 1.045 em 2025) e seis IAS (hoje 3.056 euros; 3.135 euros em 2025) deverão subir ao valor da inflação média sem habitação (2,1%) por via da lei, a que acresce, no caso das pensões até 3 IAS (atualmente 1.528 euros, 1.568 euros 2025), o adicional de 1,25 pontos. E acima de seis IAS a subida deverá rondar os 1,85%, até aos 12 IAS, patamar a partir do qual as pensões ficam congeladas.

O valor da inflação serve também para apurar o IAS do próximo ano. O indexante de apoios sociais deverá subir 2,6% (um valor ainda não confirmado em portaria) face aos atuais 509,26 euros, o que significa que chegará a 522,5 euros. Este referencial influencia, entre outros apoios, o montante máximo do subsídio de desemprego, que deverá subir para os 1.306 euros.

O salário mínimo, por sua vez, vai avançar 50 euros por mês, para os 870 euros (e continua isento de IRS devido à atualização do mínimo de existência). Na função pública, ficará acima, nos 878,41 euros e serão aplicados aumentos generalizados de 56,58 euros ou um mínimo de 2,15% (a partir de 2.731,93 euros de salário bruto). As ajudas de custo serão atualizadas e as mudanças preparadas para o sistema de avaliação (SIADAP) avançam.

O ano vem ainda com a atualização dos valores salariais que determinam os escalões de IRS, em 4,6%, e o alargamento do IRS Jovem de cinco para 10 anos para trabalhadores até aos 35 anos. As isenções serão limitadas a 55 vezes o Indexante de Apoios Sociais (IAS), o correspondente a cerca de 28 mil euros coletáveis anuais (o limite mínimo do sexto escalão do IRS). E o valor da dedução específica deverá passar para 4.462,15 euros.

Preço da eletricidade desce para todos

Apesar da subida de 2,1% anunciada para a tarifa regulada da eletricidade, o novo ano vai trazer uma descida generalizada da fatura da luz. Isto por via da passagem para a taxa reduzida de IVA de uma maior fatia do consumo de eletricidade, até aos 200 KVa. Nas simulações da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), a fatura média mensal irá cair entre os 0,85 e os 0,91 euros.

As comercializadoras do mercado livre anunciaram também descidas do preço da energia na fatura, a par da descida das tarifas de acesso que foi aprovada pela ERSE para janeiro. A EDP vai reduzir a componente de energia em 6% em janeiro e indicou já que com as novas tarifas de acesso em vigor a partir do início do ano, os seus clientes podem contar com uma baixa de 7% no custo total da fatura.

A Galp já baixou a componente de energia dos seus clientes em 6% em dezembro.

Imposto sobre combustíveis sobe mas não afeta preço final

O ano vai arrancar com uma recomposição da carga fiscal nos combustíveis, mas que, garante o Governo, não terá impacto no preço. A taxa de carbono vai baixar para refletir a evolução das cotações do mercado de carbono este ano, na casa dos três a quatro cêntimos por litro. Em sentido inverso, o imposto petrolífero vai subir na mesma proporção. Segundo o ministro das Finanças, trata-se não de uma subida do ISP, mas de uma redução do desconto introduzido em 2022 para compensar a escalada dos preços antes de impostos. Miranda Sarmento admitiu eliminar este “desconto” a prazo para responder às críticas da Comissão Europeia, mas não se comprometeu com um calendário.

Portagens mais caras em 52 autoestradas

A inflação homóloga de outubro, sem a habitação, é o indexante usado para atualizar as portagens em quase todos os contratos de concessão. E fixou- se em 2,13%. A este valor acresce 0,1% a que as concessionárias têm direito como compensação pelo limite à subida das portagens adotado em 2023.

Por causa da regra dos arredondamentos — só há lugar a atualização se o valor for igual ou superior a cinco cêntimos — 44% das taxas de portagens da Brisa não vão subir para os veículos ligeiros (classe 1). Entre estas estão os percursos entre Lisboa e Cascais na A5, os sublanços entre Espinho e Carvalhos na A1 e entre Fogueteiro e Coina na A2. As portagens vão subir em 52 autoestradas nacionais.

O percurso entre Oeiras e Lisboa vai ficar cinco cêntimos mais caro, enquanto a CREL custará mais 15 cêntimos. A norte, a A3 que liga Porto a Valença vai custar mais 20 cêntimos e quem for até Amarante pagará mais 25 cêntimos.

Percorrer a A1 entre Lisboa e Porto ficará 70 cêntimos mais caro, enquanto a ligação de Lisboa ao Algarve subirá 60 cêntimos. O trajeto até à fronteira em Caia a partir da Marateca subirá 35 cêntimos.

No caso das pontes sobre o Tejo, o valor que conta é a inflação homóloga até setembro, que contando com um acréscimo de 0,1% já referido dará uma atualização média de 1,96% em 2025.

Euribor devem continuar a cair, mas o ritmo da descida é incerto

As taxas Euribor começaram o ano de 2024 perto dos 4% mas, à medida que o Banco Central Europeu (BCE) fez sucessivas descidas da taxa de juro, estes indexantes de crédito também baixaram de forma significativa. À entrada em 2025, a Euribor a três meses (que continua a ser a mais elevada) ronda os 2,7%; o indexante a seis meses (o mais usado em Portugal) está perto dos 2,6%; e a Euribor a 12 meses está ligeiramente abaixo dos 2,5%.

Estes níveis das taxas Euribor, pelo facto de estarem abaixo dos 3% (que é a taxa de juro dos depósitos definida, neste momento, pelo BCE), são um indicador de que os mercados financeiros consideram provável que as taxas continuem a cair na zona euro. Os sinais dados por Christine Lagarde e por outros responsáveis do BCE suportam essa crença – não se sabe a que ritmo os juros vão descer mas “a direção da viagem é clara”, disse a presidente do BCE há poucos dias, sinalizando que é muito provável que os juros continuem a cair.

Para as famílias que têm créditos com taxa variável – cujo alívio nas prestações já chegou às centenas de euros, em muitos casos – a previsão dos analistas é que os encargos mensais irão continuar a reduzir-se, à medida que as Euribor continuem a descer e os créditos sejam atualizados aos indexantes mais baixos.

Donald Trump, de regresso à Casa Branca, prometeu agravar substancialmente as taxas alfandegárias, o que pode desestabilizar o comércio internacional – esse é um dos riscos com maior potencial para trocar as voltas aos bancos centrais em 2025. A Reserva Federal dos EUA, aliás, já sinalizou que deverá, neste ano, baixar os juros menos vezes do que se previa anteriormente, o que poderá limitar a margem de manobra à disposição de Christine Lagarde.

Ainda assim, os mercados de futuros de taxas de juro continuam a prever que as taxas Euribor podem baixar para os 2% – ou até um pouco menos do que isso – ao longo do próximo ano. O próprio governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, indicou que, na ausência de possíveis choques, “dentro de alguns trimestres a taxa de juro poderá estar perto de 2%”.

Alguns analistas acreditam, até, que podem baixar para menos do que isso, se a inflação continuar controlada e a atividade económica na zona euro, de um modo geral, continuar a dar sinais pouco animadores. Entrevistado pelo Observador no final de setembro, um responsável da influente BlackRock previu que “o BCE pode baixar as taxas de juro para entre 1% e 2% – mais perto de 1%”.

Se para quem tem créditos a taxa variável a descida das Euribor traz boas notícias, não é tanto assim para quem tem poupanças em depósitos a prazo ou outros instrumentos indexados às Euribor (como os certificados de aforro). Os bancos começaram logo no final de 2023 a refletir a descida das Euribor na remuneração dos depósitos e passaram todo o ano de 2024 (até outubro) a cair de forma consecutiva, para uma média de 2,41% nas aplicações até um ano.

Rendas vão subir 2,16%. São mais 17 euros num pagamento mensal de 800 euros

As rendas vão voltar a subir em 2025, embora a um ritmo muito menor do que os quase 7% do aumento que houve entre 2023 e 2024. No novo ano, o coeficiente de atualização das rendas foi definido pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em 2,16%.

Isso significa que por cada 100 euros de renda pode haver lugar a um aumento máximo de 2,16 euros. Ou seja, num pagamento mensal que hoje seja de 800 euros, por exemplo, pode haver um aumento de 17,28 euros.

O novo coeficiente de atualização das rendas entra em vigor, como é habitual, a 1 de janeiro de 2025 e aplica-se a todos os contratos celebrados até dezembro de 2024. Porém, a primeira atualização de rendas só pode ser pedida um ano após o início do contrato, como está indicado no artigo 1077.º do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU).