António Costa: "Aceitar o precedente de um país, pela força, alterar as suas fronteiras, conduziria mundo para o caos"

No décimo primeiro andar do edifício Europa, onde está instalado o gabinete do presidente do Conselho Europeu, em Bruxelas, mesmo antes dos trinta minutos de entrevista que concedeu ao Observador, António Costa vai conhecendo os corredores e alguns dos funcionários que com ele vão trabalhar nos próximos dois anos e meio. É a primeira entrevista que dá desde que assumiu funções, o que aconteceu oficialmente este domingo e que assinalou com uma visita à Ucrânia.

Fala pela primeira vez da recente posição de Volodymyr Zenlensky, que assumiu a possibilidade de aceitar um acordo de cessar-fogo se a parte do país que não está ocupada pela Rússia ficasse sob a alçada e protegida pela NATO. O novo presidente do Conselho Europeu defende que “só a Ucrânia tem legitimidade para definir quais são os termos em que está disponível para negociar”, mas, ao mesmo tempo, não esconde alguma cautela: aceitar que um país use a força para alterar fronteiras “é um precedente que conduziria o mundo inteiro para o caos”.

Quanto à relação com Donald Trump, António Costa reconhece que obrigará a adaptações de parte a parte, lembra que o Estados Unidos, em virtude do “défice comercial significativo” que têm, estão obrigados a negociar com os parceiros europeus, assume que a conversa, já pedida com o Presidente dos Estados Unidos é prioritária, e tenta relativizar. “Há que ouvir quais são as ideias em concreto do Presidente Trump”, nota.

Nesta entrevista, o socialista fala também sobre o plano nacional. Promete manter-se distante de tudo o que são atividades partidárias, garante que não tem qualquer interesse no cargo de Presidente da República, relativiza o controverso artigo de opinião que escreveu e que foi genericamente interpretado como um ataque a Pedro Nuno Santos — intenção que Costa nega — e comenta ainda o seu processo judicial em que se viu envolvido. “Não temo nada. Quem não deve, não teme. Estou tranquilo e respeito as instituições”, atira.