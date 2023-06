Deitar na relva. Sentir o sol a beijar a pele, afagando corpos espancados pela intempérie dos últimos dois dias. Eis o início de tarde que todos sonhávamos neste Primavera Sound. Diante nós, Margarida Campelo apresentando o seu supermercado da alegria, prateleiras onde cabem jazz, pop, R&B, psicadelismo, um cabaz que será certamente dos mais férteis que a música portuguesa nos dará este ano.

A plateia, pouco preenchida, mostrou-se, ainda assim, dedicada, saboreando as inflexões da voz de Campelo e a genialidade de Bruno Pernadas na guitarra, ele que assumiu a produção de “Supermarket Joy” (2023). Nas teclas, Raquel Pimpão fazia a sua terceira abertura de uma assentada – depois de ter estado em palco com Beatriz Pessoas, no primeiro dia, e com Fumo Ninja, no segundo – o que levou Margarida a atribuir-lhe o prémio de veterania do festival.

Sentia-se a boa disposição no ar e até houve quem se passeasse descalço pela relva, girando ao sabor de “Aura de Panda” ou da malha cheia de groove que é “Faz Faísca e Chavascal”. Fomo-nos afastando lentamente daquele cenário de plenitude serena, ouvindo a balada “Love Will Never Be Enough” a ressoar no peito, para espreitarmos o palco principal onde, em poucos minutos, entraria o projeto Deixem o Pimba em Paz.

