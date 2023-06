A artista dominicana Tokischa recebeu esta segunda-feira uma chamada de Madonna durante uma entrevista no programa espanhol La Resistencia. Se o telefonema da rainha da pop já era surpresa suficiente, Madonna acabou por cantar um excerto da música “La Isla Bonita”.

He pensado que queréis ver lo de Madonna subtitulado. https://t.co/UeNkkiOStV pic.twitter.com/jE0uXgI9Mn — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 6, 2023

Tokischa, que está em Espanha pelo festival Primavera Sound, atendeu o telefonema junto de David Broncano que acabou por pedir para falar com Madonna. O apresentador rapidamente convidou a cantora para participar no programa.

“Se vieres ao programa nós pagamos tudo, o avião, damos-te uma massagem, um sumo feito com ananases que eu irei espremer com as minhas próprias mãos. Eu faria tudo por ti”, disse Broncano, ao qual Madonna respondeu: “É exatamente isso que eu quero ouvir dos homens.”

Antes de se despedir, Madonna elogiou o trabalho da rapper dominicana com quem, em setembro de 2022, lançou uma nova versão da música “Hung Up”, do seu álbum “Confessions on a Dance Floor”, de 2005. “Adoro-a e tenho saudades dela, estou encantada por a ter conhecido e por ter trabalhado com ela. Ela é fantástica”, disse.

“Desculpa, Tokischa, mas estamos todos um pouco surpreendidos porque, eu acho, estivemos a falar com a Madonna”, concluiu Broncano.