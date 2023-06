“Agora como vamos superar isto?”, escutámos minutos depois do fim do concerto de Rosalía, enquanto tentávamos sair do lamaçal que era o espaço em frente ao palco principal do Primavera Sound Porto.

Para quem ainda não estava ciente que Rosalía é muito mais do que a menina bonita da música latina e antes uma já estabelecida referência pop mundial, o espectáculo desta quinta-feira à noite no Porto terá servido como esclarecimento. A artista catalã foi a estrela maior do segundo dia do festival (em risco sério de ter já encontrado o momento mais alto desta edição).

O que a cantora trouxe ao Parque da Cidade, onde já tinha encantado em 2019, foi uma versão condensada do que levou na digressão de apresentação do álbum Motomami, em Lisboa e Braga, em concertos esgotados largos meses antes.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.