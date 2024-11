Aos mil dias de guerra, Rússia "avança lentamente" no Donbass e intensifica ofensiva. Mas Biden dá fôlego à Ucrânia

Aos quase mil dias de guerra, o relógio estava a contar na frente de batalha da guerra na Ucrânia. Para ter vantagem diplomática numa possível negociação de paz, ter vantagem no terreno será fundamental. Vladimir Putin, cujos avanços no terreno são lentos e as perdas de soldados recorde, recorreu a militares norte-coreanos para poder mudar o jogo, antes das eleições dos EUA com uma vitória imprevisível. Volodymyr Zelensky, em perda depois da incursão surpresa em Kursk, pode ter recebido este domingo um importante apoio do Presidente cessante norte-americano, Joe Biden, que permitiu que Kiev utilizasse mísseis de longo alcance ATACMS para atacar alvos até 300 quilómetros em território russo, há tanto tempo reclamados pelo líder ucraniano.

É difícil perceber como tudo isto pode mudar as coisas na frente de guerra. A Rússia tem estado a fazer lentos avanços no campo de batalha para alcançar um dos “principais objetivos” deste conflito estabelecido pelo Presidente russo, Vladimir Putin: o controlo do Donbass, do qual fazem parte as províncias de Lugansk e Donetsk. Há intensas batalhas em toda a linha da frente — Siversk, Chasiv Yar, Toresk ou Kurakhove. A Ucrânia tem resistido e mantido controlo de alguns territórios em Kursk, mas reclamando mais apoio e armas internacionais, com Zelensky a desdobrar-se em contactos internacionais, a apresentar o seu plano de vitória, a garantir que não cede território e a pedir o que Biden lhe entregou só agora, antes de passar a pasta a Trump (e que França e o Reino Unido já tinham defendido).

“A nível tático, continuam a assistir-se a progressos russos, embora os ganhos sejam relativamente lentos e fragmentados”, define Julian G. Waller, professor do Departamento de Ciência Política na Universidade George Washington. Em declarações ao Observador, o especialista em política russa assinala que Moscovo “está a obter ganhos” em vários pontos, ou está, pelo menos, a “pressionar” as forças ucranianas, que se mantêm na defensiva.

Mas se os avanços são lentos na linha da frente, no campo diplomático podem ser mais rápidos com a chegada de Donald Trump à Casa Branca. E todos tiveram consciência disso. O republicano declarou na campanha que desejava terminar o conflito em 24 horas: “Vamos trabalhar arduamente na Rússia e na Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia têm de parar”, afirmou já esta quinta-feira o Presidente eleito, recordando a promessa eleitoral. Em breve, podem iniciar-se negociações entre Moscovo e Kiev com a mediação norte-americana. Perante esta possibilidade, o Kremlin terá intensificado a ofensiva — como se viu com o ataque massivo contra estruturas energéticas este fim-de-semana.