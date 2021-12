Estamos em contagem decrescente: falta pouco mais de uma semana para a grande noite. As luzes já estão nas ruas, as árvores de Natal montadas em casa e as crianças vibram com cada novo presente que descobrem. Este ano foi diferente, o Pai Natal do Centro de Portugal escreveu-nos uma carta que partilhamos convosco. Ora leia:

Ho ho ho, queridos leitores,

Perdoem-me a ousadia mas este ano decidi escrever-vos: como podem imaginar, ando numa correria a ler todas as cartas que foram enviadas para o centro de distribuição de cartas de Natal. Desenganem-se se julgam que só os mais novos me escrevem, há de tudo: crianças, adultos, uma ou outra pessoa com mais idade (estes já os conheço, são os habitués). Como ainda não recebi as vossas, decidi adiantar-me porque não há nada que me deixe mais feliz do que famílias felizes a desembrulhar presentes pensados com todo o cuidado. Ora, deixemos de lado as opções a que recorremos todos os anos, há mais do que chocolates e peúgas. Este Natal, inove: vou partilhar convosco os melhores produtos da zona Centro de Portugal – uns mais divertidos, outros mais úteis, uns mais baratos, outros mais caros. Aqui há de tudo e para todos os gostos:

Localização: Ria de Aveiro

Esta é uma excelente opção para quem tem um sentido estético apurado e um gosto requintado. Falo das porcelanas da Fábrica Vista Alegre, a primeira unidade industrial dedicada à produção de porcelana em Portugal. Encontre bules, açucareiros, jarros, pratos, todos criados com a maior atenção ao detalhe.

A região da Ria de Aveiro guarda tantos segredos da doçaria tradicional: coloque mãos à obra, crie um papel de embrulho criativo e lá dentro coloque dois dos maiores tesouros desta zona: os ovos moles de Aveiro e o Pão de Ló de Ovar (a família agradecerá durante a ceia de Natal).

Localização: Região de Coimbra

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Gosto particularmente de reunir presentes desta região, não só é o berço das mais queridas tradições de Portugal, como tem encantos mil. A História ganha vida no Baixo Mondego: nesta terra de rituais seculares encontre presentes pouco óbvios, que certamente vão surpreender o pai, a irmã e a tia mais velha. Vamos por partes: na Figueira da Foz desloque-se até ao Núcleo Museológico do Sal que conta as histórias da atividade salineira na região. Aproveite para conhecer este centro local e no fim da visita compre Flor de Sal. A este presente, junte o Mel da região de Coimbra – saboroso, saboroso.

Outras duas opções que deve considerar este Natal: as peças da Cerâmica Antiga de Coimbra, uma fábrica artesanal, considerada a última olaria tradicional de faiança que ainda está em pleno funcionamento no nosso país. (tirar espaço) Não muito longe, em Vila Nova de Poiares, encontre uma das mais famosas tradições artísticas locais: o Barro Preto. Escolha a peça de cerâmica com todo o cuidado e voilà (aposto que ninguém estará à espera deste twist).

Localização: Região de Leiria

Entre o mar, a serra, os castelos e os locais considerados Património Mundial da Humanidade, esta é uma região (dizem os meus ajudantes locais) com muito por onde explorar. Deixemos o roteiro para outra ocasião, o meu objetivo aqui é ajudar-vos a encontrar o melhor do Centro de Portugal. Para os familiares mais artísticos, sugiro que descubra o trabalho de Vilma Libana, Mestre Vidreiro. Ainda nesta coisa das artes dou-lhe já outra dica: já conhece o barro da Bajouca? A Associação Bajouquense para o Desenvolvimento promove várias iniciativas que dão a conhecer este tipo de olaria, onde o barro é moldado desde sempre e com recurso a técnicas ancestrais. Uma sugestão mais doce? Eu penso em tudo o que o faça feliz. Ofereça as conhecidas Brisas do Lis, o doce típico da cidade de Leiria.

Localização: Oeste

No Oeste, o Natal também é farto. E as opções para presentear família e amigos não são exceção. São feitas à mão e super úteis seja como peça decorativa ou para guardar, por exemplo, mantas na sala de estar: falamos dos Cestos de Alcobaça, um presente para todas as idades (crie um postal à mão que acompanhe o embrulho). Não se descosa e, por favor, guarde para si que estas dicas são minhas, mas a Fábrica Bordallo Pinheiro tem à venda peças para todos os gostos: tem opções mais simples e mais sofisticadas, com cores mais vibrantes e outras mais sóbrias. Ainda nesta região, destaco a Ginjinha de Óbidos, a Aguardente Doc Lourinhã e a Renda de Bilros de Peniche, verdadeiros ex-libris do Oeste.

Localização: Médio Tejo

Este Natal a minha sugestão é que capriche: capriche na escolha e no tipo de presente que oferece. Prefira e ofereça experiências gastronómicas como as que poderá encontrar na região do Médio Tejo, como o Azeite de Fátima; ou aqueça o seu amigo preferido com todo o estilo e qualidade ao oferecer-lhe uma Manta de Minde. Mais ainda, ofereça uma experiência turística e histórica: em vez de um presente, ofereça, por exemplo, um cartão feito por si. Escreva à mão “Vale uma viagem até Alcanena, a capital da Pele”, e deixe o amigo secreto deste ano conhecer a história por trás do presente escolhido: nesta região, existem dezenas de fábricas de curtumes prontas a recebê-lo.

Localização: Beira Baixa

O charme desta região encanta qualquer um. Rica em história, em iguarias gastronómicas e claro está em artesanato tradicional. Coloque debaixo da árvore de Natal um Bordado de Castelo Branco, um tipo de bordado português que prima pela diferença estética e com uma (dizem os entendidos, não eu) gramática visual própria. Encontre a simbologia que mais se adequa a quem presenteará: tem rosas, cravos, lírios, corações, pássaros, as opções são vastas e cheias de história. É também no município de Idanha- a-Nova que encontrará o Centro de Artes Tradicionais: caminhe por lá sem relógios a contar o tempo mas no final da visita não abandone o local sem um Adufe. Trata-se de um instrumento musical português: ideal para dar música à família durante a noite de Natal.

Localização: Viseu Dão Lafões

Estamos quase, quase no fim deste roteiro natalício. Espero que as sugestões que aqui escrevo ajudem a tornar o seu Natal mais especial. Eu cá sei do que falo, não sugiro presentes à toa: isto foi tudo pensado com o maior cuidado. Quer saber porquê? Porque também me preocupo com o bem-estar das suas pessoas preferidas, e por isso sugiro que aproveite uma experiência termal pós-natal nesta região, para começar o ano em grande. Sugiro esta experiência relaxante que poderá acompanhar, por exemplo, com um Vinho do Dão (eu não bebo mas quem aprecia só diz maravilhas). Não quero terminar este parágrafo sem referir a Louça Preta de Molelos (é encantadora) ou as conhecidas Capuchinhas, uma cooperativa de quatro mulheres que a todo o custo procura manter viva a arte tradicional de tecer no tear fibras como o linho e a lã. E que presente é que devo dar, pergunta? Aqui tem de tudo e para todas as idades: casacos, malas, camisolas. No que depender de mim, quero que tenha um Natal quentinho.

Localização: Serra da Estrela

Por mim, terminamos nas alturas. E isto é uma expressão literal: é neste paraíso de inverno que encontramos os locais de maior altitude de Portugal Continental. Aqui sinto-me em casa: está frio, há neve, e o Natal tem outra magia. É também a partir desta região de encantos mil que encontrará os presentes perfeitos para colocar debaixo da árvore de natal. Vamos a isso?

Ora, em primeiro lugar sugiro o Genuíno Cobertor de Papa (vendido na Associação da Serra da Estrela), uma manta tradicional da Serra da Estrela. Há outra opção que peço que considere: os Cobertores de Papa. E por fim, afinal são três, entre cobertores quentinhos, lareira acesa, família reunida, e cálices de vinho mão, que tal oferecer um cremoso Queijo da Serra da Estrela àquele membro da família que é conhecido como o papa-queijo?

Ho, ho, ho. A carta já vai longa e o leitor que me perdoe que tenho tarefas para terminar: ainda há poucos minutos chegaram mais cartas para dar seguimento. Resta-me desejar-lhe um feliz Natal e que encontre o que procura no Centro do país. É aí, no Centro, que está sempre a virtude do Natal.