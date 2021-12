Arnaldo Azevedo, a nova estrela Michelin do Porto: “Seria uma asneira sair agora de Portugal”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É de jaleca branca, calças de ganga, sapatilhas coloridas e olheiras no rosto que Arnaldo Azevedo chega à receção do Hotel Vila Foz, no Porto. “Foi uma semana fora do normal”, começa por dizer ao Observador, dias depois de ter conquistado em Valência a sua primeira estrela Michelin. Mas para perceber a mais recente distinção do chef de 36 anos, é necessário recuar no tempo.

Arnaldo é filho único, nunca gostou de estudar e cresceu no restaurante dos pais em Ermesinde. Foi lá que começou a servir às mesas com a mãe, a madrugar para ir às compras com o pai e a “inventar” sozinho na cozinha, primeiro nas entradas e mais tarde nos pratos principais. “Lembro-me que quando alguém pedia fruta, eu fazia questão de laminar a fruta toda direitinha, fazer uns desenhos, gostava de oferecer algo diferente. O meu pai só me dizia: ‘não inventes muito porque se um dia faltas eu não tenho tempo para fazer essas coisas’”, recorda.

O gosto pela cozinha surgiu e com ele a vontade de voltar a estudar, o chef José Cordeiro deu o “empurrão” que faltava para que Arnaldo Azevedo descobrisse que o seu futuro passava mesmo pelos tachos e panelas. Na escola desencatou-se, no Algarve aprendeu com nomes internacionais, mas foi no Porto que encontrou propostas de trabalho irrecusáveis, a liberdade necessária para quebrar preconceitos e liderar equipas. “Há tempo para rir, há tempo para estar concentrado e, claro, que há momentos de exaltação, mas o bom ambiente que existe sempre, acredito que com calma e bom senso tudo se consegue. Se houver algum problema, falamos no fim do serviço, ninguém vai para casa com nada por dizer”, explica.

O chef natural de Valongo acredita que a base de tudo passa pela cozinha tradicional portuguesa, mas é nas técnicas e nos empratamentos típicos da alta gastronomia que dá mais nas vistas, principalmente à boleia dos peixes e mariscos da nossa costa. No Vila Foz, onde trabalha desde maio de 2019, coordena dois restaurantes, um de raiz mais tradicional e outro de fine dining, é lá que se vê a cozinhar nos próximos anos. “Seria uma asneira sair agora de Portugal”, garante.

Decidido, frontal, disciplinado e rigoroso, Arnaldo privilegia o trabalho em equipa e a comunicação direta com o cliente — o balcão que criou no restaurante prova isso mesmo. Os rumores de que poderia ganhar uma estrela Michelin já eram antigos, vinham da época em que trabalhou durante oito ano no Hotel Teatro, no Porto, mas foi no dia 14 deste mês que conseguiu alcançar uma das distinções mais importantes do universo gastronómico mundial. “Acho que chegou na altura certa e com o projeto certo, passamos um momento complicado na restauração, por isso acaba por ter outro sabor.”

Na prática, o chef afirma que o prémio não irá mudar “grande coisa” no seu processo criativo, mas reconhece que a pressão e as expectativas aumentam, tal como a atenção aos detalhes e a vontade de fazer melhor. Uma coisa é certa: “Ganhar uma estrela é difícil, mas mantê-la será ainda mais”. Ainda assim Arnaldo Azevedo parece não querer ficar por aqui.