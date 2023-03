Ao fim de mês e meio e depois de já terem sido aprovadas duas medidas (apoio ao crédito à habitação e apoio às rendas), o Governo promoveu mais um Conselho de Ministros para decidir medidas na habitação e já com a promessa de que no próximo dia 27 de abril haverá a terceira vaga. É que outras duas medidas viram prolongada a consulta pública, referente ao ordenamento do território e à simplificação do licenciamento.

Uma consulta pública que serviu para vários protestos, os quais receberam António Costa antes da conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros. O alojamento local receia pelo seu futuro e o primeiro-ministro não poupou explicações sobre o travão ao licenciamento desta atividade, mas esta foi uma área que teve várias mudanças na proposta aprovada no Conselho de Ministros face ao que foi inicialmente planeado. Ainda assim haverá travão, mas deixa-se margem para registos pelas autarquias. Houve mudanças noutras medidas, como no arrendamento coercivo, ainda que este seja mesmo para avançar. Também se introduz um IMI urbano que pode ser aplicado a imóveis rurais.

Caiu, tal como o Observador noticiou, a proposta dos senhorios terem de arranjar alojamento alternativo em imóveis sobrelotados. De resto, os vistos gold são mesmo para acabar.

