Um capítulo (de três), menos de 60 páginas, mas muitos, muitos recados. Sem nunca nomear qualquer protagonista recente, Aníbal Cavaco Silva aproveita o seu novo livro para deixar várias lições: o poder, mesmo absoluto, não serve de nada se não for para transformar e reformar; um primeiro-ministro deve cumprir as suas promessas; um partido não se deve confundir com o país; é o chefe de Governo quem deve assumir responsabilidades pelos erros dos seus ministros e quem erra clamorosamente deve ser posto na rua à primeira oportunidade; culpar os antecessores é desculpa dos incompetentes; o sentido de urbanidade é uma exigência; e o respeito institucional pelo Presidente da República uma condição absoluta. O destinatário óbvio? António Costa.

No prefácio da obra O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar, que será apresentado esta sexta-feira por Durão Barroso, Cavaco Silva explica que decidiu escrever este ensaio pela sua experiência pessoal — ocupou os cargos de primeiro-ministro e de Presidente da República —, mas também pela “observação do exercícios das funções dos seis primeiros-ministros que ocuparam o cargo” depois dele.

Uma vez que o antigo Presidente da República já aconselhou que se demitisse, uma vez que lidera um Governo que passa os dias a “mentir”, que desceu para lá dos confins da ética republicana, que está paralisado pelo “desnorte”, movido pelo “populismo”, a “hipocrisia” e o “desprezo pelos interesses nacionais”, não é um exercício arriscado assumir que grande parte das críticas deste livro sejam direitinhas para António Costa.

