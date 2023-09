O clima de tensão entre Marcelo e Costa ficou mais ameno no início da semana ou, pelo menos, ficou menos exposto publicamente. Mas antes da partida do primeiro-ministro para o Chile foram vários os momentos em que, mesmo quando não estavam juntos, os dois pareciam estar a ter uma conversa indireta através da comunicação social. Na história do novo conflito entre São Bento e Belém, nenhum quis abdicar de ser heróis, tentando colar ao outro o papel de vilão. Protagonistas, não há dúvidas, foram ambos.

Este nem sequer é o primeiro volume do conflito entre palácios, mas a história continua. E o desfecho desta edição, para já, é imprevisível.

O fazedor e o controladeiro

