Associação e sindicato movem ação judicial contra o Estado para impedir admissão de reclusos transgénero nas prisões femininas

O objetivo da Associação SALL passa por “impedir que qualquer pessoa do sexo masculino seja alocado a uma prisão feminina”, nas palavras do jurista José Maria Cortes. O coletivo composto por advogados e juristas propõe assim incluir na população reclusa masculina as mulheres transgénero que já mudaram ou estão a mudar de género e entrou em contacto com a Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional, que concordou. Esta segunda-feira, tanto a SALL como a associação sindical avançaram com uma ação em tribunal contra o Estado português, para proibir que reclusos transgénero sejam colocados em prisões femininas.

Em Portugal, há cinco reclusos transgénero entre toda a população prisional. “Este problema é urgente, não podíamos esperar mais”, explica ao Observador José Maria Cortes. Além da ação, a SALL apresentou uma providência cautelar para impedir de imediato as transferências de reclusos enquanto o tribunal decide sobre a queixa principal que tem em mãos.

A associação adianta que esta queixa surge “num contexto marcado por casos concretos”, mas ao Observador concretiza que os “casos concretos” se resumem a uma reclusa que utilizou um isqueiro para atear um incêndio na cadeia feminina de Tires. O caso de Raquel é complexo: quis iniciar a mudança de sexo quando já estava na prisão; mudou de uma prisão masculina para uma feminina; não terá dado seguimento aos tratamentos hormonais; causou distúrbios entre as mulheres; e, por fim, manifestou a intenção de voltar com o processo atrás e voltar a ser tratada como um homem.

Na origem de todo o problema, denunciam, está uma circular que entrou em vigor no último governo de António Costa, quando era diretor-geral dos serviços prisionais Rómulo Mateus, agora líder da equipa de procuradores do Ministério Público na Operação Marquês. A Circular 2/2022 da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) surgiu acompanhada de um manual de recomendações técnicas relativo ao “Acompanhamento e Gestão de Pessoas Transgénero Privadas de Liberdade”, com várias indicações que devem nortear o comportamento dos profissionais dos serviços prisionais no acompanhamento de reclusos transgénero. O documento procura assegurar “à pessoa transgénero a possibilidade de se apresentar e expressar de acordo com o género com o qual se identifica, sendo que este é tido em conta em todas as decisões, designadamente no que respeita à afetação interna e ao seu acompanhamento, tendo sempre como princípio orientador o equilíbrio entre a segurança e o bem-estar da pessoa privada de liberdade”.

Para a associação, esta circular teve “consequências funestas” no sistema prisional e, “com forte juízo de probabilidade”, pode haver repetições do caso de Raquel, “pelo que se impõe imperiosamente uma inibição preventiva”. Hermínio Barradas, líder da ASCCGP, denuncia que o sistema prisional, bem como o corpo debilitado da guarda prisional, “não está preparado para receber” pessoas transgénero.

Fundamentam a decisão na defesa das mulheres, tanto das reclusas — que, segundo a associação, ficam expostas a mais casos de violência — como das guardas prisionais — que, além da violência a que também estão expostas, podem ficar obrigadas a revistar reclusas com órgão reprodutor masculino. Em Portugal, neste momento, há “cinco reclusos em processo de transição de género”, confirmou a Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais (DGRSP) ao Observador.

Procura “não discriminar” e reforça intenção dos reclusos. O que diz a circular agora contestada

Em 2022, a DGRSP adotou um manual de recomendações com o propósito de “não discriminar as pessoas pela sua identidade de género”. O documento procura assegurar que as decisões sejam mais centradas na vontade da pessoa que estiver em reclusão, e continua a ter sempre em conta uma “avaliação dos riscos e necessidades individuais”.

“Para além do especial cuidado no acolhimento da pessoa transgénero, com a aplicação do Programa de Prevenção do Suicídio, aquando do seu ingresso no sistema prisional, o manual dá ainda um particular destaque à assistência médica, designadamente, acautelando-se a não interrupção de eventuais tratamentos hormonais ou transformações físicas iniciadas em momento anterior à detenção, e ao acompanhamento psicológico, mas também a aspetos relacionados com específicas necessidades de segurança, privacidade e confidencialidade, acautelando-se questões práticas e logísticas, como os procedimentos de revista”, indica o documento.

O manual a que o Observador teve acesso tem uma secção específica dedicada às revistas, na qual se descreve que este procedimento “deve ser sempre executado de forma profissional e respeitosa, da maneira menos intrusiva possível”, sendo, preferencialmente, realizada por um elemento “do mesmo género com o qual a pessoa transgénero se identifique”. “Se o sexo de nascença […] for desconhecido, este deve ser perguntado à pessoa e/ou determinado por pessoal médico em contexto clínico”.

Mas o processo não tem apenas em conta a intenção dos reclusos. Antes da mudança administrativa de género, há vários procedimentos que correspondem a uma “avaliação obrigatória de casos”. Os vários passos contemplam o preenchimento de um formulário por uma equipa multidisciplinar (serviços clínicos, de educação e de vigilância, com parecer do diretor/a do respetivo estabelecimento prisional). Além disso, os serviços de educação, clínicos, de vigilância e segurança devem tomar conhecimento do caso e das orientações do manual, “destacando-se o facto de a pessoa ter direito à reserva quanto à condição de transgénero, ou de ser tratada por nome diferente”.

O formulário contém perguntas como: “Com que género se identifica?”; “que nome usa (…) e qual o nome pelo qual quer ser tratada?”; “já realizou uma mudança de nome legal?”; “já realizou algum tipo de Cirurgia de Redesignação Sexual (CRS)?”; “está a tomar algum medicamento ou realiza alguma terapia relacionada com a sua identidade de género?”; “sabe o que significa ser intersexo?”; “onde gostaria de ser alojada/onde se sentiria confortável e o que é que poderia ser feito para aumentar o seu conforto/sensação de segurança?”.