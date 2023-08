Uma jovem de 19 anos vai representar a Ilha de Niue Jornada Mundial da Juventude em Lisboa

É preciso fazer zoom in várias vezes no Google Maps para encontrar Niue entre o lençol azul do Oceano Pacífico. Não muito longe das Ilhas Cook ou das Fiji, a pequena ilha, com apenas 261.5 quilómetros quadrados, é casa para cerca de 1.700 pessoas. Entre elas Teresa Hipa, a única jovem do Niue a representar o país na Jornada Mundial da Juventude.

“É um pedaço único de paraíso intocado”, descreve numa frase a jovem de 22 anos. Em Niue, explica, não vão encontrar edifícios altos ou um trânsito atarefado — exceto no dia em que o único voo semanal parte para a Nova Zelândia —, mas um lugar onde a maior parte das pessoas se conhece e cumprimenta ao cruzar-se a pé ou de carro, onde os serviços de educação (uma escola primária e secundária) e saúde são gratuitos, e onde os domingos, tranquilos, são dia de descanso e de ir à missa, no seu caso na única igreja católica da ilha.

“Onde no mundo podem dizer que têm uma prisão tão vazia como a nossa? A cerca de segurança é tão baixa que até o meu sobrinho pequeno pode saltar para o outro lado. Onde é que podem deixar o carro sem vigilância, de portas destrancadas, janelas para baixo, sabendo que ninguém vai tocar em nada?”, questiona. Foi este pequeno “paraíso” que a jovem trocou esta semana, por uma viagem que acabará em Lisboa.

Esta terça-feira Teresa partiu de Niue para a Nova Zelândia e, no mesmo dia, seguiu num voo rumo à vizinha ilha de Tonga, onde se juntou a um grupo de 103 católicos que como ela vão participar na JMJ. Com a partida marcada para 29 de julho, o grupo programou a chegada a Lisboa para o dia 31, véspera do início do evento. De caminho vão fazer voos de várias horas, interrompidos por escalas em Fiji, na Nova Zelândia, no Dubai, em Doha e em Madrid, este último ponto de onde vão seguir num autocarro até Lisboa.

Teresa Hipa (à direita) vive com os pais, a irmã e o sobrinho em Niue, uma ilha no Oceano Pacífico

Membro de uma pequena comunidade de católicos no Niue, com pouco mais de 100 pessoas, Teresa nunca imaginou embarcar numa viagem tão extensa e assume ter dificuldades em imaginar-se entre a vasta multidão de peregrinos que vai preencher as ruas de Lisboa na primeira semana de agosto. “Vai ser um grande choque”, reconhece. “Disseram-me que há cerca de 400.000 católicos registados [valor que entretanto subiu para 600.000]. É um número massivo. Nós costumamos ter pouco mais de 30 pessoas na Igreja aos domingos”, explica.

Até há poucos meses, a jovem nunca tinha ouvido falar na JMJ e agora é a única peregrina a viver no Niue inscrita no evento. “A primeira vez que ouvi falar sobre a jornada foi em abril, quando a irmã Sienna me perguntou se gostava de participar. Estou muito entusiasmada com esta experiência. Juntar-me aos jovens de todo mundo e, ao regressar a casa, partilhar com a juventude daqui, com os mais novos que gostariam de juntar-se um dia”, assume.

A espreitar a entrevista com o Observador, a irmã mais velha, Ali, surge na linha de visão do ecrã de telemóvel para expressar o desejo de que o regresso de Teresa seja uma oportunidade para revitalizar a comunidade. “O facto de ser tão pequena é um desafio em si mesmo”, admite, questionada sobre o que considera ser uma das maiores dificuldades dos jovens na região. “Eu teria adorado esta oportunidade quando era mais nova, mas não sabíamos muito sobre isso. Por isso já lhe disse para voltar para casa e partilhar o que viver, para que outros também possam vir a participar”.

O Niue tem uma pequena comunidade católica, com pouco mais de 100 membros

James Mateo Mafi, coordenador da diocese de Tonga-Niue e responsável do grupo de jovens que vai até a Portugal, está a trabalhar há vários meses para tentar garantir uma audiência privada com o Pontífice e, ainda sem uma confirmação final, a perspetiva parece otimista para a realização da reunião. “Temos uma elevada possibilidade de ter um encontro mais próximo e íntimo com o Papa durante a nossa estada em Roma. Seria a cereja no topo do bolo desta peregrinação. Ter a oportunidade de ter uma audiência com o Papa … eu acho que morreria um homem feliz”, sublinha, garantindo que a primeira coisa que fará é convidar Francisco a visitar Tonga e Niue. Caso a audiência se concretize, Teresa, explica, será provavelmente a primeira jovem do Niue a conhecê-lo.