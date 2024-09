Um libanês democrático, uma taberna de meia porta aberta e um novo omakase: 8 restaurantes que abriram em Lisboa durante as férias

Quanto aos quentes, as rakakat (6 euros) fazem sucesso em forma de rolo de queijo frito com mel e sementes de sésamo e aconchegam a barriga para os principais. Há pizzas libanesas (8,50 a 9,50 euros), a Mana, a Barouk e a Kofta, e há pitas (12 a 15 euros), que, pesadas e recheadas, completam a carta com as opções veggie, de frango, de novilho e de borrego. E para beber? A carta invoca as cidades do Líbano e trá-las até aos cocktails. Desenhados por Diogo Lobo, cada um tem um twist clássico, sempre com uma especiaria do Líbano a dar sabor.

E porque o pita é perto de omnipresente, também nos doces lá aparece. Os pita churros (5 euros), fritos com açúcar e canela e acompanhados por calda de chocolate e gelado de avelã, chamam a atenção numa carta com mais duas sugestões autênticas: o tiramisu libanês “mafroukeh” (6 euros), com licor de laranjeira, creme de pistáchio e pistáchio crocante, e a tradicional Baklava (6 euros), uma cama de noz, pistachio, amêndoa, sementes de sésamo vestida de massa filo e mel, com o gelado de nata lá ao lado.

Bisque Bistro

Largo Conde-Barão 20, 1200-118 Lisboa. De segunda a quinta-feira das 18h00 às 23h00; sexta-feira das 18h00 às 23h30 e sábado e domingo das 10h00 às 15h00 e das 18h00 às 23h30.

É inspirado na tradição francesa mas quem por lá anda são dois russos que, por sorte, se cruzaram em Lisboa. Ambos inseridos no mundo da restauração, Pavel Kiselev e Vladimir Perelman decidiram trabalhar juntos e, ao fim de um ano em busca do espaço perfeito, partiram para a definição de um conceito que, desde 15 de junho, tem trazido turistas, nómadas digitais e portugueses até à mesa. Com o nome da célebre sopa e molho francês à base de marisco emprestado, Bisque Bistro é o novo restaurante do Largo Conde Barão, no Cais do Sodré, e alia as técnicas da cozinha francesa aos produtos portugueses — com foco no peixe e no marisco, assim como nos legumes, ervas e queijos com selo nacional —, tudo com o aval de Perelman que, baseado em Moscovo, vai acompanhando os pratos via WhatsApp. São esses que decoram as mesas do Bisque: com a direção criativa nas mãos da Centá, este restaurante mistura o vintage, o bistrô parisiense e um certo tom teatral, com as cortinas barrocas, as rosas vermelhas e os candelabros a encherem o espaço.

Quanto ao menu, escusado será dizer que o famoso molho bisque está por quase todo o lado, em pratos como o topinambour com molho bisque e queijo comté ( 8.5 euros) ou bisque com lagosta, brioche e molho rouille (25 euros). Há ainda crudo de dourada com molho ruibarbo (11 euros), anchovas da cantábria com pão crocante (8.5 euros), carabineiros com azeite e flor de sal (24 euros) ou polvo com azeitonas de tajas, tomate e cebola (13 euros) pelas entradas e robalo com broccolini, salsa de tomate e molho poulet, bourguignon de vaca com batatas e cenoura assada (17.5 euros), tarte de bacalhau com molho de natas de xerez (14 euros) ou polvo com batata assada, molho de pimento estufado e sementes de cânhamo (21 euros) nos principais.