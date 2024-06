Bloco de Esquerda falha meta de eleger dois eurodeputados, mas vê o copo meio-cheio e celebra manutenção em Bruxelas

Na última semana de campanha, a cúpula do Bloco de Esquerda veio publicamente elevar uma fasquia que Catarina Martins se tinha esforçado por baixar ao longo das semanas anteriores. Contados os votos, a noite eleitoral acabaria por ser (em termos puramente matemáticos) de derrota para o partido, que perdeu um dos seus eurodeputados e apenas vai enviar a cabeça-de-lista para Bruxelas. Mas, com um grande foco na resistência do partido no Parlamento Europeu mesmo no contexto de uma extrema-direita em ascensão na Europa, os bloquistas esforçaram-se por transmitir a ideia de que é possível ver o copo meio-cheio.

Logo ao início da noite eleitoral, pelas 20h, quando as televisões divulgaram as projeções que apontavam para o cenário que efetivamente se desenharia, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo subiu ao púlpito montado no Fórum Lisboa para dizer à cerca de meia centena de apoiantes ali reunidos que, daí a duas horas, estariam a celebrar em conjunto a eleição de Catarina Martins como eurodeputada.

Essa não era, contudo, a meta assumida pelo partido para estas eleições europeias (embora fosse o cenário mais provável segundo todas as sondagens conhecidas nas semanas anteriores). Em maio, Catarina Martins tinha afirmado com todas as letras que o Bloco de Esquerda partia para as europeias com o objetivo de “manter os dois eurodeputados”. Afirmava até que o BE era a única força política à esquerda do PS que tinha condições para lutar por dois eurodeputados.

Num contexto em que o Bloco vinha somando maus resultados eleitorais a nível nacional e em que via o espaço da esquerda ameaçado pelo crescimento do Livre, era uma ambição elevada. Na campanha, porém, Catarina Martins moderou as expectativas. Diretamente questionada sobre as suas metas para as europeias, a cabeça-de-lista repetia aos jornalistas algumas expressões menos comprometedoras como “queremos o melhor resultado possível” ou “teremos os votos que merecermos”.

Na reta final da campanha, contudo, o fundador Francisco Louçã e a coordenadora Mariana Mortágua vieram elevar a fasquia do Bloco de Esquerda. Num comício no Porto, Louçã classificou o Bloco como “o único partido que, à esquerda, pode disputar a eleição do segundo deputado”. No dia seguinte, na arruada da Rua de Santa Catarina, também no Porto, Mariana Mortágua foi ainda mais clara: “Acredito que é possível eleger o segundo deputado. (…) O objetivo eleitoral é sempre reforçar, é sempre continuar a crescer, sempre a aumentar o número de votos e certamente eleger o segundo eurodeputado em Bruxelas.”