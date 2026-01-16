Centeno pode vencer "jogo de xadrez" e tornar-se vice do BCE? Espanha é a "pedra no sapato", António Costa é o grande trunfo

Porém, essa “regra não escrita” não foi seguida no caso de Espanha entre 2011 e 2018: ou seja, durante cerca de sete anos, até se tornar vice-presidente Luis de Guindos, não houve qualquer espanhol no conselho executivo do BCE. Na mesma linha, após a saída de Guindos, Espanha vai ficar mais de um ano e meio sem qualquer dos seus cidadãos no conselho executivo do BCE. Estes são dois factos que podem ser usados como argumento por Madrid para “acertar contas” e ganhar maior força no equilíbrio de forças que será a escolha do próximo presidente do banco central.

A grande incógnita que se pode transformar num apoio: Alemanha

Mesmo que não conte com o apoio de Espanha, que é um dos quatro maiores países da zona euro, Mário Centeno pode conseguir o apoio de outros países de maior dimensão – incluindo da Alemanha que, jogando no mesmo tabuleiro de xadrez, gostaria de aproveitar a saída de Lagarde para colocar um alemão (ou uma alemã) na presidência da autoridade monetária, algo que nunca conseguiu na história da zona euro.

Se o plano da Alemanha é, daqui a um ano e meio, tentar que seja escolhido o atual governador do banco central alemão, Joachim Nagel, ou a atual membro do conselho executivo do BCE, Isabel Schnabel, para a presidência, é possível que a Alemanha aceite dar agora o seu apoio a um candidato do sul da Europa para a vice-presidência.

Nessa perspetiva, Centeno poderá ser, para a Alemanha, uma escolha confortável. Isto porque, além da questão das nacionalidades e da repartição “norte-sul” dos cargos, o português afirmou-se claramente, pela sua defesa da descida das taxas de juro, como uma “pomba” da política monetária da zona euro. Para a Alemanha, a nomeação de uma “pomba” para a vice-presidência pode tornar mais fácil que, mais à frente, possa ser escolhido, para suceder à presidente francesa, um “falcão” mais ao encontro da ortodoxia alemã.

Centeno reconhece “eleição com algumas particularidades”

Algo que não ajudará Berlim a colocar um alemão (ou uma alemã) na liderança do BCE é o facto de Ursula von der Leyen ser, neste momento, a presidente da Comissão Europeia e estar, também, uma alemã (Claudia Buch) na liderança do Mecanismo Único de Supervisão (SSM). E há, ainda, Verena Ross, outra alemã, na presidência da ESMA, a autoridade dos mercados financeiros na zona euro.

“Tem havido rumores de que Ursula von der Leyen possa suceder ao Presidente Federal da Alemanha (Frank-Walter Steinmeier), que se manterá em funções até meados de março de 2027”, escreve Marco Wagner, analista do banco alemão Commerzbank, em nota de análise. Aí, se Von der Leyen saísse da Comissão Europeia antes de Lagarde sair do BCE, poderia haver maiores hipóteses de ser escolhido um alemão para a presidência da autoridade monetária.

“Mas, mesmo nesse caso, Claudia Buch, por exemplo, continua numa posição de destaque como presidente do Conselho de Supervisão Bancária do BCE e o seu mandato só termina em dezembro de 2028”, afirma o analista, antecipando que os outros estados-membros irão chamar a atenção para esse facto caso a Alemanha se candidate à presidência do BCE.

Mário Centeno, que falou com o Observador na sexta-feira, reconhece que esta é uma “eleição com algumas particularidades” que a tornam mais indefinida. Por um lado, a divisão clássica entre países do norte e do sul já não é tão relevante porque surgem, mais do que nunca, os países bálticos e do leste “com algumas exigências” de ganhar maior proeminência nos órgãos da zona euro.

Por outro lado, diz o ex-governador do Banco de Portugal, “há outra particularidade que é não se estar a discutir só a vice-presidência, essa discussão está a decorrer ao mesmo tempo que se fazem cálculos sobre quem poderá ocupar a presidência dentro de pouco tempo”. “Os países estão a fazer muito essa junção” entre a escolha de um vice-presidente e a escolha de um presidente para suceder a Lagarde já no próximo ano, afirma Mário Centeno.

Centeno tem 35 anos de carreira no Banco de Portugal (20 em "full time") ↓ Mostrar ↑ Esconder Os cargos de topo no BCE são propostos pelos governos dos respetivos países, tendo de ser pessoas naturais desses países e figuras de reconhecida experiência na área bancária e monetária. Para isso, além dos anos em que esteve como ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno está a valer-se da longa carreira ao serviço do Banco de Portugal, incluindo os cinco anos que passou como governador. Mário Centeno afirma que é “funcionário do Banco de Portugal há 35 anos“, embora só tenha começado a trabalhar em full time no Banco de Portugal em 2000 (antes, enquanto estava a prosseguir estudos — mestrado e doutoramento — já colaborava com a instituição financeira, explicou Centeno). Entretanto, passou cerca de cinco anos como ministro das Finanças, entre finais de 2015 e meados de 2020. Desde que foi substituído como governador, Mário Centeno tem estado num “período de cooling off“, respondeu Álvaro Santos Pereira, questionado pelo Observador numa recente conferência de imprensa. Este período de tempo tem sido aproveitado por Centeno, que continua a ser remunerado de acordo com o seu nível na tabela salarial (cerca de 17 mil euros mensais), para preparar a candidatura à vice-presidência do BCE.

Como explicou uma outra fonte ao Observador, “tipicamente, a Alemanha não se atravessa por ninguém sem ter a garantia de que a maioria do Eurogrupo concorda”. Por outras palavras, muito irá depender de como evoluir o consenso dentro do Eurogrupo: se a Alemanha sentir uma vaga de fundo em favor do português, mesmo sem o apoio de Espanha, pode apoiá-lo.

“Aliás, tem até um incentivo para o fazer, porque a escolha de um nome do sul para vice-presidente aumenta as hipóteses de a Alemanha conseguir, depois, vencer o ‘grande prémio’ de escolher um presidente alemão [ou uma] em vez de ir para lá um espanhol”, acrescenta esta fonte. “No fundo, neste momento Espanha é a maior pedra no sapato de Centeno. Mas, se conseguir a nomeação para vice-presidente, será ele que se irá transformar na grande pedra no sapato de Espanha“, remata, referindo-se à exígua probabilidade de, num cenário em que Centeno é vice, Espanha conseguir colocar Hernández de Cos na presidência.

E se Espanha é considerada por esta fonte a “pedra no sapato” de Centeno, o seu grande trunfo é o homem que foi primeiro-ministro do governo a que pertenceu entre finais de 2015 e meados de 2020: António Costa.

Por um lado, o facto de já estar um português como presidente do Conselho Europeu poderá não abonar muito a favor de Centeno – porém, uma das fontes ouvidas pelo Observador considera que “isso não será impedimento e, na verdade, é precisamente com António Costa que Centeno estará a contar, acima de qualquer outra pessoa, para arregimentar apoios para a sua candidatura”.

“Costa tem acesso direto aos chefes do Governo“, afirma esta fonte, acrescentando que “o cargo de presidente do Conselho Europeu é um pouco cerimonial mas não se deve subestimar a capacidade de Costa – e a sua vontade – de fazer o que puder para ajudar Centeno” nesta corrida. O próprio Vítor Constâncio, pelas ligações que mantém ao BCE, do qual foi vice-presidente durante oito anos, também poderá estar a intervir neste processo, nota esta fonte.

Centeno diz, questionado sobre o papel que Costa (e Constâncio) estarão a ter neste processo, que não quer “personificar”. “Há muitas pessoas que têm estado a ajudar neste processo”, afirma, lembrando que já está a trabalhar nesta candidatura “há muito tempo” e “sempre” fez tudo com conhecimento do Governo.

Da forma mais sucinta possível e descrevendo sempre a candidatura de Mário Centeno como uma iniciativa dele, a 9 de janeiro o Ministério das Finanças confirmou em comunicado que “tendo o Governo português recebido a manifestação de interesse do doutor Mário Centeno em candidatar-se a vice-presidente do BCE, o Ministério das Finanças apresentou essa candidatura ao Presidente do Eurogrupo ontem ao fim do dia”.

Centeno e Kazāks escolhidos pelo Parlamento Europeu. De que vale isso?

Depois de escolhidos pelo Ecofin (na prática, pelo Eurogrupo), os cargos de presidente, vice-presidente e vogais da comissão executiva do BCE são nomeados formalmente pelo Conselho Europeu, que neste momento é liderado por António Costa, ex-primeiro-ministro português. A decisão final é ratificada aí, apenas entre os chefes de governos de países que pertencem à união monetária, sendo necessária uma “maioria qualificada”.

“Maioria qualificada” significa, aqui, que pelo menos 55% dos estados-membros devem votar a favor – o que significa que, com 21 países atualmente na zona euro, pelo menos 12 países têm de votar em Centeno. Mas o número de países não é o único critério: os países a favor devem representar, pelo menos, 65% da população total da zona euro. Ou seja, os votos de países mais pequenos têm, na prática, menos peso do que votos de países maiores (como Alemanha, França, Itália ou Espanha).

Nesta fase, depois de os estados-membros (aqueles que quiseram fazê-lo) terem proposto nomes de candidatos, coube ao Parlamento Europeu ouvi-los informalmente – foram seis, incluindo Centeno. E, de entre esses seis, os eurodeputados escolheram dois como favoritos: o letão Mārtiņš Kazāks e o português Mário Centeno.