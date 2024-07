"Cerco" ao Parlamento, críticas à "instrumentalização" e suplemento chumbado. Ventura isolado no debate das polícias

Enquanto isso, lá fora, algumas centenas de elementos das polícias acompanhavam, de olhos colados nos telemóveis, um debate que já ia decorrendo lá dentro. Demoraram a conseguir entrar — o controlo de acessos foi dificultado pelas moedas de um cêntimo que tiveram de despejar dos bolsos, atrasando o processo de entrada da Assembleia da República. Quando entraram, estiveram sempre em silêncio, mas muitas vezes concordantes — com acenos de cabeça — durante as intervenções de Ventura. Não sobravam muitas dúvidas sobre a ligação direta ao apelo que o líder do Chega deixara, ainda que, na rua, os polícias e militares insistissem em contrariar uma leitura política da sua presença ali. Mas o momento em que os elementos nas galerias se levantaram e saíram do plenário deixou tudo mais claro.

O sentimento de um plenário “sitiado” foi comentado com o Observador por alguns deputados e Rui Rocha, da IL, disse-o mesmo no debate, com recurso a uma referência de outros tempos: “Aquilo que André Ventura tentou fazer é grave. Aquilo que tentou fazer são práticas que conhecemos do Bloco de Esquerda e do PCP do PREC, responsável por cercar deputados na Assembleia. É inadmissível este comportamento.”

“Instrumentalização” e a taça de moedas de Ventura

Foi um debate conturbado e ruidoso o que decorreu esta tarde no plenário da Assembleia da República, com o Chega a passar boa parte das primeiras intervenções a protestar por ter informações vindas da porta do Parlamento de dificuldades na entrada. André Ventura falava mesmo em “centenas de pessoas” que, garantia, estavam a ser “impedidas de entrar”. Provocou uma rajada de indignações por parte da bancada do PSD, onde o líder parlamentar Hugo Soares não aceitou “lições de respeito pelas forças de segurança”.

Disse não ser “a primeira vez que escolas com meninos pequeninos estão lá fora à espera para entrar”, e gritou alto: “Tenham respeito pelas pessoas todas, todas, todas.” Do alto do hemiciclo, o presidente Aguiar-Branco garantia não existir “nenhuma situação especial na entrada para as galerias em comparação com outro dia normal”. O presidente da Assembleia da República mantinha que “não há nenhum cidadão impedido de entrar”.

A partir daí, formou-se quase um cerco de críticas ao Chega. António Rodrigues, do PSD, acusou o partido de querer discutir forças de segurança “para continuar a manter a sua popularidade em alta“. Por entre a vozearia que vinha da ponta mais à direita do hemiciclo, o social-democrata defendeu mesmo que o debate desta quinta-feira “só foi marcado depois das Europeias, porque o desastre foi tão grande que era preciso continuar a dizer às pessoas que continuam o debate demagógico”. Não ficou por esta bancada e, no lado oposto do plenário, Fabian Figueiredo, do BE, atirava à desigualdade criada no subsídio de risco pelo PS, mas também para atingir o Chega.

O deputado dizia que foi o governo socialista que abriu portas ao “oportunismo populista” e, numa provocação final ao Chega e a quem estava nas galerias (por causa de um apelo do Chega), concretizou: “Quero aproveitar para cumprimentar todos os agentes e estruturas sindicais que rejeitam a instrumentalização que o Chega tenta fazer.” A palavra instrumentalização cruzaria novamente o plenário até ao CDS, onde João Almeida traçava uma linha entre a sua direita e a do lado. “Uns, durante anos, desrespeitaram a dignidade de quem serve nas forças de segurança. Mas noutros momentos vale tudo para fazer política, incluindo pôr em causa a autoridade do Estado”, referiu, considerando que “a forma como corre este debate não é a melhor homenagem às forças de segurança, que não merecem a instrumentalização que este debate teve” e “não merecem que políticos se apropriem de si e da sua dignidade”.