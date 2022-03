"Chorei quando vi que tinha uma cama onde dormir". As mães que fogem da guerra e os filhos que as consolam

Vêm de todos os pontos do país que estão a ser atacados: Kiev, Odessa, Kherson. E sim, também de Kharkiv, terra natal desta atriz que se mudou para Lviv há 17 anos. Lá ainda está parte da sua família — o pai, o irmão e a cunhada, que está grávida. “Eles tentaram sair, mas tendo em conta que levavam uma mulher grávida e tinham pouco combustível, desistiram”, conta. “Agora não sabem o que fazer. Se partirem, tudo pode acontecer no caminho. Mas se ficarem podem ficar numa zona onde tudo será destruído.”

Foi precisamente por temer que o pouco que sobra ficasse destruído que Darina Kostina tomou uma decisão difícil no dia a seguir ao início da invasão: sair de Avdiivka, a cidade que faz parte da região de Donetsk, zona da autoproclamada república independente no leste que já sofre com ataques militares há sete anos. “Já há muito que vivíamos uma situação complicada em Donetsk, mas agora está impossível”, revela esta ucraniana de 29 anos ao Observador. Ainda no passado sábado, um ataque russo matou 19 civis na cidade.

Para trás ficou o marido, que se juntou às milícias civis. Consigo vieram os dois filhos, Maksiim, de nove anos, e Artym, de oito. O mais velho tenta distrair a mãe com os seus dotes de pianista, já que aprendeu a tocar no início de setembro e passa agora todo o seu tempo livre a praticar. Maksiim dobra cuidadosamente as mangas e estica os dedos como se estivesse a aquecer antes de começar a tocar Carol of the Bells, uma das músicas que John Williams compôs para o filme Sozinho em Casa. Maksiim não está sozinho, mas também não está em casa — Darina quer acreditar que ainda vão poder voltar, mas é uma esperança ténue. O recital de piano de Maksiim, que estava marcado para março, não vai certamente acontecer.

Maksiim tem nove anos e começou a tocar piano em setembro. Fugiu de Donetsk com a mãe e o irmão.

Ensaiou durante muito tempo para um concerto que iria dar em março.

Sasha espera que o sonho de partir para França se realize, como o da sereia que tatuou no braço

A poucos metros de distância, Pasha pergunta à mãe se pode tirar um bolo da mesa que ocupa toda a nave central da plateia do teatro Les Kurbas. Recebe autorização para tirar apenas um. Afinal, no que toca a comida, a mãe ainda é quem manda. “Spassibo”, diz o filho, usando o seu russo nativo.

Sasha e Pasha não falam outra língua e vêm de Kharkiv, cidade onde os laços com a Rússia são extraordinariamente mais firmes do que neste lado da Ucrânia. Foi ali que o Presidente Viktor Yanukovich, deposto após a revolução da Maidan em 2014, se refugiou antes de partir para a Rússia. Foi também ali que nesse mesmo ano houve uma tentativa de rebelião para instalar uma república independente semelhante às de Donetsk e Lugansk, mas que fracassou em poucos dias. Apesar de todas essas ligações, Sasha garante que não se sente mais próxima da Rússia do que da Ucrânia: “Sinto-me ucraniana em qualquer canto do meu país. Posso falar russo, mas este é o meu país e tenho fortes sentimentos por ele”, assegura.

Para onde vai, contudo, o russo de pouco lhe serve. Sasha pretende sair, “talvez para a Polónia, talvez para França”. Não sabe quantas noites mais vai dormir neste teatro, quando parte, nem para onde ao certo. Mas apesar de todas as dúvidas, quer muito acreditar que o futuro será risonho. Cada vez que duvida disso, olha para o seu lado esquerdo, onde uma grande tatuagem lhe cobre todo o antebraço. Um bonito padrão abstrato serve de pano de fundo a uma rapariga, que Sasha diz ser “uma sereia”, a quem acrescentou mais tarde pernas. “Dei-lhe o sonho dela, que era o de poder ter pernas para andar. Cada vez que duvido que os meus sonhos se possam realizar, olho para ela. E acredito.”