Clube de Campismo de Lisboa surpreendido por buscas da PSP em dia de eleições. Há suspeitas de duplicação de cartões de sócios

Como e onde decorreram as eleições? ↓ Mostrar ↑ Esconder

No primeiro fim de semana de eleições para os órgãos sociais do Clube de Campismo de Lisboa no quadriénio 2024/2028 (18 e 19 de maio), as urnas estiveram no parque de campismo de Ferragudo, no sábado; e no de Melides, no domingo.

No segundo fim de semana de votação (25 e 26 de maio), os sócios puderam votar na Costa de Caparica: no sábado no parque da Costa Nova; e no domingo no parque da Costa Velha.

Neste último fim de semana (1 e 2 de junho), as urnas já tinham passado pelo parque de Almornos, no sábado, e no domingo preparavam-se para abrir no edifício sede do clube, junto ao Areeiro, em Lisboa.