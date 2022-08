Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Havia quem acreditasse que o Presidente russo ia deixar o homólogo turco à sua espera esta sexta-feira, antes do início do encontro em Sochi — seria uma forma de vingar o atraso de dois minutos no último encontro em Teerão. Mas o cenário foi muito diferente. Vladimir Putin recebeu a comitiva turca e cumprimentou pessoalmente Recep Tayyip Erdoğan. A cordialidade não se ficou por aqui. Nos oito minutos que foram transmitidos em direto pelas televisões, o chefe de Estado russo elogiou o “envolvimento pessoal” do Presidente turco em providenciar uma solução para os cereais retidos na Ucrânia.

Erdoğan respondeu na mesma moeda. Recebido em Sochi com grande circunstância, o Presidente turco mostrava “gratidão”. “Obrigado. Estou encantado que nos tenhamos encontrado outra vez tão cedo após o nosso encontro em Teerão”, disse a Putin perante as câmaras, ciente da importância destas palavras. “O mundo tem os olhos postos em Sochi”, afirmou ainda, antevendo que as “melhores respostas” seriam dadas no encontro à porta fechada após aqueles primeiros minutos que mais pareciam ter sido encenados.

