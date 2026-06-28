"Começa um novo Mundial". O percurso e a logística de Portugal no "mata-mata"

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Toronto – Dallas – Los Angeles – Dallas – Nova Jersey. É este o percurso que Portugal tem de fazer até à final do Mundial. Com o 2.º lugar no grupo K, Portugal marca encontro com a Croácia nos 16 avos do Campeonato do Mundo e o jogo está marcado para o próximo dia 2 de julho, no Canadá (meia-noite de sexta-feira, em Lisboa).
Durante as últimas semanas, Roberto Martinez tem repetido a ideia de que “há dois mundiais”, primeiro a fase de grupos e depois a fase a eliminar. Isto serve para falar do grau de exigência dos jogos e do plano de abordagem a cada encontro, mas serve também para perceber os desafios logísticos que Portugal vai ter de enfrentar daqui para a frente.
A seleção portuguesa vai ficar em Palm Beach até ao próximo dia 1 de julho a fazer treino de recuperação e a preparar o duelo frente à Croácia. É apenas na véspera do duelo dos 16 avos de final que Portugal viaja para Toronto. A viagem está marcada para as 10h35 do dia 1 de julho, a partir de Miami.
Em Toronto, a equipa portuguesa vai ficar hospedada no Hotel Delta. Foi neste hotel que ficou a Croácia na véspera do jogo frente ao Panamá a contar para a 2.ª jornada da fase de grupos. Este hotel está a cerca de 4 quilómetros do estádio em que Portugal vai jogar nos 16 avos de final, o BMO Field.
No dia antes deste duelo com a Croácia, para além da viagem e da entrada no hotel, a seleção portuguesa vai também fazer um treino no Centennial Park. É um dos apenas cinco locais de treino a receber classificação de cinco estrelas entre todas as sedes do Mundial da FIFA. Este parque abriga um grande complexo de estufas no Centennial Park Conservatory, um vasto complexo desportivo com pavilhões e piscinas no Etobicoke Olympium, um estádio com capacidade para cerca de duas mil pessoas que dá pelo nome de Rob Ford Stadium, um complexo de ciclismo de BMX no Pan Am BMX Centre e, por fim, um moderno campo de treinos no Etobicoke Park, construído precisamente para o Campeonato do Mundo.
Este campo de treinos fica a cerca de 24 quilómetros do Hotel Delta e, por isso, a equipa portuguesa vai fazer uma viagem com a duração aproximada de 20 minutos. Foi neste complexo desportivo que a seleção do Iraque treinou na véspera do jogo com o Senegal a contar para a 3.ª jornada da fase de grupos.
Ainda na véspera dos 16 avos de final, Roberto Martinez vai falar aos jornalistas no estádio de Toronto, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Croácia. Será a única vez que vai falar até esse jogo.
O plano da Seleção Nacional passa por fazer a despedida de Palm Beach no dia 1 de julho e depois, se tudo correr bem, ficar em Toronto até aos oitavos de final. Ou seja, se Portugal conseguir ultrapassar a Croácia, o objetivo da Federação Portuguesa de Futebol é permanecer em Toronto até dia 5 de julho — a véspera do jogo em Dallas a contar para os oitavos de final do campeonato do mundo, frente a Espanha ou Áustria.
Em resumo, Portugal deixa de ter uma base como tem tido até agora em Palm Beach. Na fase de grupos do Mundial, Portugal ficou sempre no mesmo hotel — o Four Seasons Resort Palm Beach — e fez todos os treinos no mesmo local, incluindo na véspera dos jogos — no The Gardens North County District Park. A partir de agora, isso muda. No dia 1 de julho, Portugal passa a jogar o Mundial de mala às costas, e será assim até ao dia do adeus.
Portugal prepara-se para jogar “em casa” com bilhetes caros
Toronto é a cidade de milhares de portugueses. De acordo com o mais recente censo canadiano, realizado em 2021, a cidade de Toronto tem cerca de 85 mil pessoas que identificam Portugal como país de origem étnica ou cultural. Toronto fica na província do Ontário, que neste mesmo censo conta com mais de 300 mil pessoas a apontar Portugal na mesma questão.
Ainda nesse censo, se procurarmos a Croácia nesta mesma pergunta em que se tentou identificar a origem étnica e cultural da população canadiana, é possível encontrar cerca de 12 mil croatas na região de Toronto, e pouco mais de 79 mil em toda a província de Ontário.
Com isto, é praticamente seguro dizer que a seleção nacional vai jogar “em casa” nos 16 avos de final do Mundial e que vai contar com apoio em maioria para esse duelo com a Croácia, até porque em todo o território canadiano, encontram-se cerca de 450 mil imigrantes portugueses.
A procura por bilhetes já começou e não será fácil encontrar bilhetes baratos. De acordo com o portal Ticketdata, que monitoriza os preços dos bilhetes para os jogos do Mundial, o bilhete mais barato para o duelo entre Portugal e Croácia vende-se por cerca de 2.900 dólares — aproximadamente 2.550 euros.
Um estádio pequeno demais para um jogo de lendas
O BMO Field, em Toronto, é o estádio mais pequeno deste Mundial. Antes da competição, os números oficiais apontavam para cerca de 30 mil lugares sentados, mas depois de um reforço para este campeonato, a FIFA divulgou que o estádio de Toronto pode receber pouco mais de 43 mil adeptos.
“Efeito congelador”, a exceção dos Genesis e a curiosa história de Steven Vitória: BMO Field, um dos estádios mais frios do mundo
Neste estádio já se realizaram 5 jogos deste Mundial. Foi aqui que se realizou o jogo de abertura da competição no Canadá. A cerimónia de abertura, antes do jogo que terminou empatado a 1 golo entre a seleção canadiana e a Bósnia-Herzegóvina, contou com atuações de vários artistas, com destaque para Alanis Morissette e Michael Bublé.
Canadá recibió la Copa del Mundo con un tributo a las más de 50 Primeras Naciones del país ????????
La bienvenida estuvo a cargo del cantautor William Prince, oriundo de la Primera Nación de Peguis en Manitoba.#Mundial2026 pic.twitter.com/wT1K5Us1Q1
— Ceremoniólogo ???????? (@ceremoniologo) June 12, 2026
Foi também no BMO Field que a seleção do Gana, treinada por Carlos Queiroz, bateu o Panamá ainda na primeira jornada da fase de grupos. Foi um jogo com emoção nos últimos minutos uma vez que o golo da vitória foi marcado por Caleb Yirenkyi já no período de compensação da 2.ª parte. Neste jogo, Carlos Queiroz cumpriu a presença em cinco campeonatos do mundo de futebol.
Na 2ª jornada da fase de grupos, o estádio de Toronto voltou a acolher dois jogos. Primeiro, a vitória da Alemanha por 2-1 frente à Costa do Marfim. Jogo que confirmou o apuramento dos germânicos. Depois, foi também nessa jornada e neste estádio que a Croácia conseguiu a primeira vitória no Mundial 2026, frente ao Panamá, por 1-0. Os croatas já sabem o que é jogar neste estádio e ficaram até no mesmo hotel que Portugal escolheu para os próximos dias em Toronto.
O BMO Field recebeu ainda um jogo da 3ª jornada da fase de grupos. Na sexta-feira o Senegal goleou o Iraque por 5-0. Esse resultado pesado acabou por ser crucial para a equipa africana, que conseguiu apurar-se para os 16 avos do Mundial entre os melhores “terceiros”.
O Portugal x Croácia vai ser o sexto e último jogo a realizar-se neste estádio de Toronto. É um jogo que vai ditar um adeus prematuro de uma de duas lendas — Ronaldo ou Modric. O capitão da seleção portuguesa conta com 41 anos e já vai no 6.º Mundial; Luka Modric tem 40 anos, participou em cinco campeonatos do mundo e foi finalista em 2018, na Rússia. O encontro está marcado para o próximo dia 2 de julho às 18h00 de Ontário — meia-noite na madrugada de quinta para sexta em Portugal.
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Um percurso “europeu” entre Dallas, L.A. e New Jersey (ou Miami novamente)
No melhor cenário, Portugal vai ter um percurso que, depois de Toronto, passa por Dallas (Texas), Los Angeles (Califórnia), Dallas novamente e depois New Jersey. Também já há datas e horas. No horário de Portugal continental, os oitavos de final vão ser às 20h00 de 6 de julho, os quartos de final jogam-se a 10 de julho às 20h00, a meia-final está agendada para 14 de julho às 20h00 e a final acontece a 19 de julho, também às 20h00.
Há ainda um outro cenário a ter em conta. Caso Portugal chegue à meia-final e perca nessa fase, o Mundial tem ainda um jogo para decidir o 3.º e 4.º lugar da prova. Esse jogo vai acontecer em Miami, novamente no Hard Rock Stadium. Nesse caso, o jogo está agendado para 18 de julho, às 22h00.
Por agora, há que focar em Toronto. A preparação vai manter-se em Palm Beach durante os próximos quatro dias, depois a Seleção Nacional viaja para o Canadá e espera ser recebida pelo carinho dos portugueses.