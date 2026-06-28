"Começa um novo Mundial". O percurso e a logística de Portugal no "mata-mata"

No dia antes deste duelo com a Croácia, para além da viagem e da entrada no hotel, a seleção portuguesa vai também fazer um treino no Centennial Park. É um dos apenas cinco locais de treino a receber classificação de cinco estrelas entre todas as sedes do Mundial da FIFA. Este parque abriga um grande complexo de estufas no Centennial Park Conservatory, um vasto complexo desportivo com pavilhões e piscinas no Etobicoke Olympium, um estádio com capacidade para cerca de duas mil pessoas que dá pelo nome de Rob Ford Stadium, um complexo de ciclismo de BMX no Pan Am BMX Centre e, por fim, um moderno campo de treinos no Etobicoke Park, construído precisamente para o Campeonato do Mundo.

Este campo de treinos fica a cerca de 24 quilómetros do Hotel Delta e, por isso, a equipa portuguesa vai fazer uma viagem com a duração aproximada de 20 minutos. Foi neste complexo desportivo que a seleção do Iraque treinou na véspera do jogo com o Senegal a contar para a 3.ª jornada da fase de grupos.

Ainda na véspera dos 16 avos de final, Roberto Martinez vai falar aos jornalistas no estádio de Toronto, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Croácia. Será a única vez que vai falar até esse jogo.

O plano da Seleção Nacional passa por fazer a despedida de Palm Beach no dia 1 de julho e depois, se tudo correr bem, ficar em Toronto até aos oitavos de final. Ou seja, se Portugal conseguir ultrapassar a Croácia, o objetivo da Federação Portuguesa de Futebol é permanecer em Toronto até dia 5 de julho — a véspera do jogo em Dallas a contar para os oitavos de final do campeonato do mundo, frente a Espanha ou Áustria.

Em resumo, Portugal deixa de ter uma base como tem tido até agora em Palm Beach. Na fase de grupos do Mundial, Portugal ficou sempre no mesmo hotel — o Four Seasons Resort Palm Beach — e fez todos os treinos no mesmo local, incluindo na véspera dos jogos — no The Gardens North County District Park. A partir de agora, isso muda. No dia 1 de julho, Portugal passa a jogar o Mundial de mala às costas, e será assim até ao dia do adeus.