Como Cotrim tentou apagar a IL da fotografia e a sombra para o futuro do partido

A eterna dúvida: até onde teria chegado a IL, se Cotrim tivesse ficado

João Cotrim de Figueiredo justificou sempre o seu afastamento da liderança da IL com a necessidade de mudança de rostos para o novo ciclo político, que era de maioria absoluta de António Costa, e com a alegada maior capacidade de Rui Rocha para falar com o povo e não apenas com as elites — e que se traduziu num crescimento eleitoral muito reduzido. Rui Rocha acabou por se demitir depois de ir duas vezes a votos com crescimentos marginais e sem real poder de influência junto da AD.

Quando Cotrim fala em “erro” é mais a constatação de um lamento do que um arrependimento. Continua a achar a decisão correta com os dados que tinha na altura, porque ninguém previa que a maioria absoluta de Costa se esfumasse abruptamente, mas basta olhar para o crescimento do Chega nas últimas duas eleições para perceber que perdeu duas oportunidades para fazer da IL um partido com mais influência e poder de decisão.

A tracking poll da CNN tem mostrado uma tendência de crescimento que já o dá em segundo lugar nas intenções de voto, com 20%. Seria mais do que duplicar a sua votação recorde nas europeias e quadruplicar a votação da IL nas legislativas. A luta pela ida à segunda volta será sempre voto a voto e ainda pode haver um tombo na percentagem final.

Mas, como o próprio Cotrim disse nos discursos de Gaia, na quinta-feira, e de Lisboa, neste sábado, já se considera um vencedor: “Ninguém nos tira ser a única candidatura que cresceu sempre nas sondagens, nas ruas, nas redes sociais. É a única que transcende em muito a área política do candidato, enquanto outros nem cativam metade do eleitorado do partido que os apoia”.

A ausência das figuras da IL nos comícios e a discordância com Rocha

O cartaz de Cotrim com Liliana Reis, antiga deputada do PSD e figura omnipresente na campanha do liberal, e a frase “Votei AD mas agora voto Cotrim” é a metáfora visual perfeita para ilustrar o que a candidatura tem feito nesta corrida. Este e outros cartazes foram muito provavelmente concebidos, fotografados, distribuídos e afixados por pessoal da Iniciativa Liberal. Mas o partido está a ser riscado da fotografia pelo seu próprio ex-líder.

Não é um acaso, porque é deliberadamente planeado. Não é ingratidão, porque há valores mais altos em jogo. Não tem sido problemático, porque há um entendimento tácito entre a candidatura e a IL. Cotrim não teria qualquer hipótese se ficasse pelos 5% que valem os liberais nas legislativas, ou mesmo pelos 9% que valeu nas europeias em que avançou como cabeça de lista.

No fim do encontro na Liga dos Combatentes na terça-feira, perguntaram a Cotrim de Figueiredo o que achava de um desafio lançado por Rui Rocha a Luís Montenegro, para que convencesse Marques Mendes a desistir da corrida. Cotrim descartou-se logo da posição do ex-presidente da IL: “Conheço muito bem o Rui Rocha, por quem eu tenho um grande apreço. Permita-me não comentar as posições do deputado”. Quando os jornalistas insistiram se não subscrevia esse apelo, foi taxativo: “Não, porque é que eu devia fazer isso?”

Mariana Leitão, a líder do partido, apareceu apenas num comício, no domingo dia 4. Carlos Guimarães Pinto, segundo presidente da IL e antecessor de Cotrim no cargo, costuma ser um dos mais empolgantes oradores em comícios do partido. No jantar da candidatura em Gaia, não só não discursou, como nem foi visto no restaurante.

A parte mais significativa dos apoiantes que o esperam nas visitas são da Iniciativa Liberal, dos núcleos locais, ou candidatos às últimas autárquicas. A IL terá menos de dez figuras mais ou menos conhecidas: podem ir assistir a uma ou outra ação de campanha, mas misturam-se no meio dos outros apoiantes, com alguma distância — não é suposto andarem colados a ele, quando presta declarações, por exemplo; menos ainda serem chamados ao palco para discursos. Não acrescentam votos nesta altura em que é fundamental chegar a outros partidos.

Não é apenas nos cartazes e nas deslocações no terreno que a IL ficou de fora. Na terça-feira, João Cotrim de Figueiredo visitou a Liga dos Combatentes e levou a acompanhá-lo na delegação para se sentar à mesa Liliana Reis, Paulo Sande, antigo consultor de Marcelo em Belém e candidato do Aliança (de Santana Lopes) às europeias de 2019, e Henrique de Freitas, ex-secretário de Estado da Defesa de governos AD, ex-deputado do PSD e ex-deputado do Chega, de onde se desfiliou há dois meses. Ninguém da IL.

Para alargar essa base inicial e ter hipótese de sonhar com a segunda volta, seria preciso dar como adquiridos os votos da IL e lançar todo o charme para seduzir eleitores da AD, onde podem crescer. A escolha de José Miguel Júdice para mandatário encaixa nessa estratégia. Neste duelo muito particular contra Marques Mendes, o silêncio de Passos Coelho tem sido apontado por Cotrim como significativo, por ser um ex-líder do PSD a não apoiar o candidato do partido.

Nos bastidores da candidatura de Cotrim, lamenta-se, aliás, a quantidade de figuras com notoriedade que lhes transmite apoio em privado, mas se inibe de o fazer em público, para não comprometer o futuro político ou profissional. Este domingo, no mercado de Setúbal, foi abordado por cinco militantes do PSD a transmitir-lhe. Um deles, de Palmela, disse-lhe que havia mais militantes que iam votar nele, mas não assumiam por terem medo de represálias. Cotrim não deixou passar em claro: “Deixem as pessoas escolher livremente. Espero que não haja uma manobra mais ou menos orquestrada para pressionar pessoas que sejam militantes notórios do partido em várias regiões para não votarem noutros candidatos. Em mim ou noutro qualquer.”