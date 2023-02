A temperatura do debate público sobre alterações climáticas tem vindo a aumentar a um ritmo muito mais rápido do que a temperatura média da Terra. O assunto do aquecimento global entrou na agenda mediática há cerca de 30 anos, com a assinatura do Protocolo de Kyoto, mas levou tempo a conquistar lugar na mente do cidadão comum. O tema receberia forte impulso em 2006, com a estreia do documentário Uma verdade inconveniente, de Al Gore (vice-presidente de Bill Clinton e candidato derrotado nas eleições presidenciais de 2000), e com as subsequentes tournées mundiais – mais de um milhar de palestras (principescamente remuneradas) – que Gore empreendeu para o divulgar. Porém, a atenção dos governantes e das massas foi desviada, em 2007, pelo estoiro da “bolha” das hipotecas subprime nos EUA, cujos estilhaços espoletaram a crise das dívidas soberanas na Europa, que se prolongou até meados da década seguinte. Com a assinatura, em 2015, do Acordo de Paris (uma admissão implícita de que o Protocolo de Kyoto não fora levado a sério pelos seus signatários), as alterações climáticas entraram no léxico corrente dos cidadãos do mundo desenvolvido, sem, contudo, conseguir inflamar o seu empenho e mobilização. Por mais pertinentes que sejam os seus alertas e por mais sólidos que sejam os seu argumentos, cientistas e tecnocratas têm dificuldade em cativar a atenção das massas e seria precisa a entrada em cena, em 2018, de Greta Thunberg para que as alterações climáticas fossem tomadas a sério fora do círculo restrito das organizações ambientalistas.

Greta Thunberg tinha apenas 15 anos quando iniciou a sua “greve pelo clima” (Skolstrejk för Klimatet), em frente ao edifício do Parlamento sueco, e não trazia consigo dados novos sobre o degelo dos glaciares, mas a sua aura de santinha visionária inflamou as mentes e gerou uma reviravolta, se não nas atitudes e nas medidas efectivas, pelo menos no discurso público sobre alterações climáticas. A maioria dos cidadãos do mundo desenvolvido passou a colocar estas no topo das suas preocupações (quando respondem a inquéritos ou são entrevistados na rua, não tanto nas escolhas quotidianas e estilo de vida); os governantes e líderes políticos (com excepção do segmento mais à direita no espectro) ganharam o hábito de polvilhar generosamente os seus discursos com as palavras “descarbonização”, “sustentabilidade” e “biodiversidade” (ainda que nem todos compreendam estes conceitos e as suas implicações); as empresas, independentemente de distribuírem gás, fabricarem refrigerantes ou providenciarem cruzeiros marítimos, entraram em competição para transmitirem a impressão de serem mais “verdes” do que as suas rivais e reivindicaram como seus principais desígnios, não a venda de produtos e serviços, mas a salvação dos pandas-gigantes, dos ursos polares, da Amazónia e da Grande Barreira de Coral Australiana; as estrelas do showbiz começaram a fazer prelecções às massas ignaras sobre como deveriam levar uma vida mais frugal e sustentável, ainda que elas mesmas levem a vida de dissipação (ver Urinar no duche não adia o fim do mundo); e os media passaram a acompanhar as Conferências das Nações Unidas Sobre Alterações Climáticas (COP) e as suas deliberações com a febricitação que usualmente estava reservada à eleição de um novo papa ou aos sorteios do calendário de jogos da Champion’s League.

As COPs mais recentes acabaram, após discussões intensas que se prolongaram pela madrugada dentro, por produzir o proverbial “fumo branco”, tão ansiado pelos jornalistas (que têm dificuldade em redigir notícias que não possam ser formuladas em termos de “fumo branco”, “cartões amarelos”, “sinais vermelhos” e “linhas vermelhas”), mas os “ambientalistas” menos distraídos começaram a perceber que os esperançosos acordos arrancados a ferros de cada COP eram demasiado ambíguos e não produziam resultados práticos (ver As alterações climáticas e a conferência das Nações Unidas: O Grande Circo Carbónico). E foi então que os activistas das organizações ambientalistas e os jovens que tinham aderido às greves pelo clima (ou Fridays for Future, como também se tornaram conhecidas) começaram a sentir-se ludibriados – até porque as (eventuais) consequências da inacção em termos de políticas ambientais recairão mais sobre eles do que sobre a geração que hoje ocupa lugares de poder e decisão – e decidiram endurecer a sua luta: em vez de desfilarem em manifestações folclóricas e inócuas, passaram a bloquear estradas, ruas, pontes e entradas de sedes de empresas do sector energético, a vandalizar obras de arte em museus, a ocupar escolas secundárias e universidades e a exigir a demissão de responsáveis governamentais na área do ambiente e da indústria.

