[Este é o último de quatro artigos sobre alterações climáticas e a 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas; os anteriores podem ser lidos aqui, aqui e aqui.]

O rei não vai a Sharm El Sheikh

Uma figura de grande notoriedade mediática que não irá estar presente na 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas será Carlos III de Inglaterra. Não que se esperasse que o monarca pudesse ter alguma influência no desfecho da cimeira, já que, para lá de Carlos III ser uma prova viva dos inconvenientes dos cruzamentos consanguíneos sistemáticos e de se ser criado, desde o berço, numa redoma dourada de privilégio e pompa, o rei não possui peso político, uma vez que o seu papel na governação é meramente protocolar, nem reputação científica, dado que é um convicto adepto e promotor da homeopatia e de outras “medicinas alternativas” (em 2019 tornou-se patrono da Faculty of Homeopathy) e afirmou sentir-se orgulhoso de ser apontado como um “inimigo do Iluminismo”, que ele entende não dar resposta aos desafios do mundo de hoje.

Haveria porém argumentos para a presença de Carlos III na COP27: ele reivindica ser um amante e defensor da Natureza desde longa data, o que se tem traduzido na luta pela preservação das florestas tropicais, na consciencialização dos riscos postos pelas alterações climáticas, na promoção de uma economia sustentável (embora sempre tenha vivido como um nababo), na oposição aos organismos geneticamente modificados (embora, como fruto de um longo processo endogâmico, possa ele mesmo ser visto como um OGM), na advocacia da agricultura orgânica (materializada na criação de uma marca própria de tisanas e produtos alimentares orgânicos, a Duchy Originals – hoje Waitrose Duchy Organic) e nos profícuos diálogos que mantém com o reino vegetal (“Gosto muito de falar com plantas e árvores e também de ouvir o que elas têm para dizer. É absolutamente crucial”), mas não na devoção pela caça à raposa, de que foi um entusiástico praticante até esta ser banida do Reino Unido em 2005.

