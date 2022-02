"Contos de Cantuária". Como Daniel Jonas traduziu "um guia para a humanidade" com 600 anos e 800 páginas

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cantuária, a sudeste de Londres, tornou-se o principal centro de peregrinação inglês durante a Idade Média. Todos os anos, a localidade era visitada por centenas de peregrinos de vários pontos do país, que viajavam até Cantuária para verem o túmulo do santo Thomas Becket (1118-1170), o arcebispo que foi assassinado na sua própria catedral, provavelmente a mando do rei. Geoffrey Chaucer (1340s-1400), que vivia a caminho do centro de peregrinação, costumava ver passar perto de sua casa grupos animados de crentes, que seguiam a pé ou a cavalo para Cantuária. Terá sido assim que o escritor inglês se terá lembrado de escrever uma história sobre uma trupe de fiéis que, para se entreterem durante a longa viagem, decidiram organizar um concurso de histórias. A melhor receberia um jantar faustoso no regresso a Southwark, na estalagem The Tabard.

Quando Chaucer, o mais importante autor inglês medieval, começou a escrever aquele que viria a ser o seu livro mais famoso e mais relevante, Contos de Cantuária, o seu plano era ambicioso: cada um dos 30 peregrinos devia contar quatro histórias (duas à ida e duas à volta), o que resultaria num conjunto de 120 contos. Chaucer, que trabalhou na obra nos últimos anos da sua vida, morreu antes de completar a tarefa, deixando 24 contos terminados, o que significa que as histórias de alguns dos participantes apresentados no prólogo ficaram por contar. Pode parecer pouco em comparação com o plano inicial, mas Contos de Cantuária, tal como chegou até nós, não é um livro pequeno: o original em inglês médio do século XIV tem 17 mil versos, o que equivale a algumas centenas de páginas nas edições modernas.

Contos de Cantuária é, aliás, em vários aspetos monumental. A mais importante obra do período medieval inglês, é considerado por muitos um dos textos mais importante da literatura inglesa e até mundial. A sua singularidade faz com que se distinga de tudo o que foi escrito antes e depois, mas também com que dificulte a tarefa da sua tradução. Daniel Jonas, responsável pela mais recente tradução portuguesa, a primeira completa desde 1992, passou cinco anos a trabalhar na obra, ao ponto de se questionar se teria tempo de vida útil para conseguir completar a tarefa, ou se, pelo contrário, deixaria o trabalho a meio, tal como aconteceu com o autor. “Mas tudo acabou mais ou menos em segurança, a aterragem foi segura”, admitiu o poeta e tradutor em entrevista ao Observador, durante a qual falou das dificuldades de tradução, das particularidades do inglês de Chaucer e da importância de uma obra que é um companheiro para toda a vida.