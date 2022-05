Contribuição rodoviária ilegal. Petrolíferas podem pedir reembolso do que foi pago pelos consumidores

O setor dos combustíveis é apontado como um grande cobrador de impostos, mas não fica com a receita. As petrolíferas pagam ao Estado antecipadamente todas as taxas e impostos, incluindo a contribuição rodoviária, no momento em que os combustíveis são introduzidos no consumo. Mas, no momento da venda, passam essa fatura para os consumidores.

Caso avancem processos para exigir a devolução ao Fisco, as petrolíferas deviam, em tese, devolver os montantes aos seus clientes. Ainda que houvesse essa boa intenção, considerando o tempo e o número de transações feitas de venda de combustíveis (provavelmente milhões), parece impraticável. Além de que a sentença do Tribunal Europeu nem sequer considera que o facto de a empresa ter passado a contribuição para o cliente final é um argumento que, por si só, permita recusar o reembolso, atribuindo à AT a responsabilidade de provar que isso aconteceu.

Pelas razões já referidas, o tema não é confortável para a generalidade das empresas. Mas se estas não avançarem, poderão ser elas próprias alvos de processos dos clientes a quem venderam o combustível pelo preço incluir a contribuição rodoviária? Ou podem os consumidores avançar eles próprios contra a AT?

O Ministério das Finanças reafirma ao Observador o que já tinha dito ao Negócios. O Governo tomou conhecimento da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia proferida no âmbito do despacho relativo ao Processo C-460/21, de 7 de fevereiro, não tendo o processo subjacente sido objeto de trânsito em julgado. O Governo encontra-se a acompanhar a evolução do tema, aguardando a prolação da decisão final do processo.”

Tribunal Europeu diz que passagem do imposto para o consumidor não chega para recusar reembolso a empresas

Uma empresa que queira usar esta sentença europeia pode pedir uma revisão tributária à AT sobre os pagamentos que entregou desta contribuição. E, em caso de recusa, pode recorrer ao centro de arbitragem que já deu razão ao pedido inicial de reembolso da contribuição, da qual o Fisco recorreu para um tribunal administrativo. Os recursos para tribunais sobre decisões arbitrais são excecionais, nota Afonso Arnaldo, e neste caso não podem contrariar a jurisprudência do Tribunal Europeu sobre a contribuição do setor rodoviário que terá de ser mudada. Mas só depois de transitada em julgado a decisão do CAAD (Centro de Arbitragem Administrativa).

A sentença do Tribunal Europeu de Justiça tem duas partes, uma sobre a ilegalidade da CSR, o que pode ser corrigido com relativa facilidade. E outra mais cabeluda que diz respeito ao direito de uma entidade pedir o reembolso de um imposto que foi passado para o consumidor final.

As regras aplicáveis aos impostos sobre o consumo devem ser interpretadas como significando que a contribuição, cuja receita é aplicada no financiamento da uma empresa pública concessionária da rede de estradas, deveria ter na sua conceção a indicação de uma intenção de desencorajar o consumo de combustíveis, não prosseguindo por isso objetivos específicos que estão previstos na diretiva deste tipo de impostos. O direito europeu não permite que autoridades nacionais justifiquem a sua recusa em reembolsar uma contribuição indireta que seja contrária à diretiva dos impostos sobre o consumo, argumentando que o custo tenha sido passado para uma parte terceira, e, como resultado, a entidade taxada tenha tido um enriquecimento sem causa. (O tribunal europeu tem considerado que a existência da taxa é penalizadora para a empresa porque reduz as vendas do bem ou serviço).

A empresa de revenda de combustíveis, a Vapo Atlantic, que desencadeou esta sentença recorreu ao Tribunal Arbitral Fiscal do Centro de Arbitragem Administrativa e Fiscal (CAAD) com um pedido de reembolso do montante da contribuição paga no ano de 2016. Como estavam em causa argumentos jurídicos sobre a compatibilidade com o direito europeu foi pedido ao Tribunal de Justiça da União Europeia que se pronunciasse sobre a legalidade da contribuição no quadro europeu.

Segundo o Jornal de Negócios, o CAAD já deu razão à reclamação, tendo ainda considerado que não ficou provado (da parte da Autoridade Tributária) que a empresa tenha refletido o custo da contribuição aos seus clientes, como é prática no setor. A Vapo Altantic é um revendedor dos combustíveis da Kuwait Petroleum Q8 e tem alguns postos de combustível no norte do país.

A contribuição criada no tempo de Sócrates que ia tirar as estradas do défice

No centro do imbróglio que deve obrigar o Governo a legislar para sanar as ilegalidades face à diretiva europeia está uma lei de 2007 — aprovada no primeiro Governo de José Sócrates — que criou a Contribuição sobre o Setor Rodoviário. Objetivo era atribuir uma receita própria à empresa Estradas de Portugal, antecessora da Infraestruturas de Portugal, no quadro do contrato de concessão da rede rodoviária nacional.