Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na noite desta quarta-feira, começaram a chegar ao gabinete do primeiro-ministro atualizações sobre a situação meteorológica: afinal o dia seguinte seria o pior, o risco de incêndios no país era extremo. No gabinete de António Costa o alerta também é máximo e a informação correu logo escada acima e a presença do primeiro-ministro no briefing matinal do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) foi marcada às dez e meia da noite, para a manhã seguinte, às oito. Era central travar eventuais excessos de otimismo com uma situação mais controlada e foi o que Costa tentou fazer de manhã. Isso e assumir o comando das operações, antes que seja tarde. No PS respira-se de alívio.

No gabinete do primeiro-ministro há, neste momento, dois assessores destacados a acompanhar em permanência todas as informações no terreno e a informar a todo o momento o primeiro-ministro. Costa está em contacto também permanente com os ministros envolvidos nesta frente executiva de combate aos fogos e foram precisamente esse grupo de cinco governantes (Administração Interna, Ambiente, Agricultura, Defesa e Saúde) que, no passado sábado, estiveram na sede da Autoridade Nacional de Emergência e da Proteção Civil a receber o alerta mais grave sobre a semana que se seguiria — que sobressaltou António Costa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.