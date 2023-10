Começa esta quarta-feira no Vaticano a 16.ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos — o organismo composto por bispos de todo o mundo que se reúne periodicamente para auxiliar o Papa no governo da Igreja Católica a nível global. Mas este será um sínodo diferente. Em entrevista ao Observador, a teóloga espanhola Cristina Inogés Sanz, uma das intelectuais envolvidas na preparação da reunião magna da Igreja global, não hesita em classificá-lo como “o acontecimento eclesial mais importante desde o Concílio Vaticano II”. Pela primeira vez na história do Sínodo dos Bispos, o direito de voto foi alargado aos leigos — e, de modo mais notável, às mulheres. Inogés Sanz será uma das 54 mulheres a entrar para a história como tendo votado na assembleia geral de um Sínodo dos Bispos — que se debruça, precisamente, sobre o próprio conceito de “sinodalidade”.

Com origem nas palavras gregas “syn” (juntos) e “hodos” (caminho), a palavra “sínodo” é um conceito clássico da Igreja Católica que se pode traduzir como “caminhar juntos” — e a “sinodalidade” é considerada essencial na própria natureza da Igreja Católica. A Igreja é um conjunto de pessoas que fazem caminho em conjunto, explica a teóloga na entrevista ao Observador.

O Sínodo dos Bispos, como organismo formal, foi criado pelo Papa Paulo VI depois do Concílio Vaticano II, com o objetivo de prolongar no tempo o espírito daquela década de 1960 e de recuperar o modo de proceder da Igreja dos primeiros séculos: as decisões tomadas em conjunto, por uma comunidade que caminha em conjunto. Ao longo dos últimos quase 60 anos, já houve 15 assembleias gerais ordinárias, três assembleias extraordinárias e onze assembleias especiais, todas elas sobre temas diferentes, incluindo a família, a evangelização, os jovens ou até a Amazónia. Mas todas elas tiveram um aspeto comum: consistiram, na prática, numa reunião de bispos em Roma.

