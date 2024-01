Há quem lhe chame “a mulher mais poderosa do Vaticano”. A religiosa francesa Nathalie Becquart, que em 2021 se tornou, por decisão do Papa Francisco, a primeira mulher com direito a votar no Sínodo dos Bispos, é descrita pelo The New York Times como “a freira que está a transformar o papel das mulheres dentro do Vaticano” — e, em 2022, foi incluída pela BBC na lista das 100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo.

“Esta nomeação não é sobre mim, mas sobre o facto de o Papa Francisco ter tido este gesto profético de nomear uma mulher para ali”, disse Nathalie Becquart ao Observador, numa entrevista em Viana do Castelo, onde esteve no início de dezembro para participar como oradora convidada numa iniciativa organizada pela diocese católica do Alto Minho.

“Fiquei muito comovida quando fui nomeada, porque recebi tantas mensagens de todo o mundo. Não apenas de pessoas dentro da Igreja, mas também de pessoas de diferentes religiões e de líderes políticos. E não apenas de mulheres”, recordou a religiosa francesa, da congregação francesa La Xavière.

