Custo da nova sede de Banco de Portugal? 191,99 milhões de euros não serão, de certeza. Mas nem Deus, nem Centeno sabem o valor final

Sendo o custo final das obras públicas um grande mistério em Portugal, a audição parlamentar ao governador Mário Centeno sobre o projeto da nova sede da Banco de Portugal (BdP) teve a vantagem de deixar uma frase para a história da Assembleia da República. Afinal, qual o valor final dos dois edifícios que o ainda governador prometeu comprar à Fidelidade com a sua assinatura no contrato-promessa a pouco mais de dois meses do final do seu mandato? “O valor final a Deus pertence”, respondeu Centeno.

Estava em causa um dos vários pontos centrais da investigação do Observador que escrutinou um dossiê decidido pelo Conselho de Administração do BdP e que esteve na origem na chamada Mário Centeno por requerimento do CDS: o custo final do projeto da nova sede não era apenas 191,99 milhões de euros, como o banco central tinha anunciado a 2 de maio.

Como noticiamos, este era apenas o custo final do projeto em core & shell (edifícios em tosco), faltando o valor do recheio do edifício que o próprio consultores especializado do BdP estimou num “acréscimo de investimento de cerca de 43 milhões de euros.” Ou seja, um valor mínimo total de cerca de 234 milhões de euros..

Bem tentou o governador penitenciar-se “por invocar o nome de Deus em vão”, tentando corrigir o tiro com a argumentação de que o conhecimento sobre tal valor final “enfraqueceria a posição negocial” do Banco de Portugal para a chamada fase do fit out (o recheio) mas a frase já tinha sido dita — e marcado a audição.

Mas muito mais foi dito ao longo das mais de quatro horas de audição que teve vários de episódios de tensão entre Mário Centeno e os deputados do PSD, do CDS e da IL. Entre o deputado Alberto Fonseca (PSD) que “representa o pior da sociedade” só por ter feito uma pergunta sobre as nomeações “na 25.ª hora” e a pergunta retórica para o deputado Paulo Núncio (CDS) sobre se “sabe quantos são dois?”, o ainda governador revelou-se particularmente agressivo a responder aos deputados que o escrutinavam perante o silêncio do presidente Rui Afonso (Chega) — que mereceu um abraço de Mário Centeno após o fim da audição. Só o deputado Nuno Fazenda (PS) esteve sempre ao lado do ex-ministro das Finanças, com os seus rasgados elogios a uma das figuras “mais prestigiadas” da sociedade portuguesa.

A audição ficou ainda marcada por esclarecimentos que Centeno nunca tinha dado, por algumas perguntas que ficaram sem resposta e pela ligação que o deputado Paulo Núncio fez entre a adjudicação da Câmara de Lisboa da hasta pública dos terrenos da antiga Feira Popular à Fidelidade por 273,9 milhões de euros — um valor significativamente acima da base de licitação de 188,4 milhões de euros — e o facto de o Ministério das Finanças então liderado por Mário Centeno ter obtido o primeiro superávite da democracia portuguesa. Segundo Núncio, o excedente orçamental de 2019 foi de 249 milhões de euros.

Centeno desmentiu qualquer espécie de ligação entre a hasta pública e o superávite — e muito menos qualquer link entre essa questão e o interesse do Banco de Portugal sobre o projeto da Fidelidade.

Sobre o futuro, o ainda governador resolveu enfrentar Álvaro Santos Pereira — que já disse que, no seu lugar, sairia do BdP depois de liderar a instituição — e confirmou que vai ficar no banco central. Centeno confirmou ainda que o Conselho de Administração do BdP nomeou esta quarta-feira o seu chefe de gabinete para um novo cargo. Mas não disse qual.

O custo total da nova sede do Banco de Portugal? “O valor final a Deus pertence”

O contexto da chamada de Mário Centeno à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública foram os dois trabalhos da investigação do Observador em julho com base no acesso a centenas de documentos internos do BdP. O ainda governador começou precisamente por censurar tal revelação.

“O Banco de Portugal falhou momentaneamente com a divulgação de informação confidencial, quando reuniões do conselho de administração foram transmitidas de forma truncada”, disse, acrescentando em tom de censura que “dados expostos a sigilo foram expostos publicamente… Não podemos tolerar”, enfatizou.