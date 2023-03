A audição do ministro das Infraestruturas começou com uma fábrica de comboios que pode até ser mais do que uma, à boleia do concurso para o fornecimento de 117 automotoras à CP. Mas dedicou-se mais tempo à discussão da “sucata”, termo usado pelo deputado do Chega, Filipe Melo, para descrever as carruagens em segunda mão que a CP comprou à Renfe, na altura em que era ministro Pedro Nuno Santos. E que, segundo João Galamba, prestam um serviço equivalente ao material novo e em vez de custarem um milhão de euros cada, custaram 150 mil mais 30 mil euros = 180 mil euros.

O bate boca entre o ministro e o deputado subiu de tom — sobre se foi a melhor decisão económica ou um “negócio ruinoso” — com Filipe Melo a concluir que afinal o ex-ministro das Infraestruturas “era muito melhor que o senhor”.

Começando pela fábrica. “Na melhor das hipóteses, haverá uma fábrica (de comboios), mas pode ser melhor”, disse João Galamba na audição realizada esta quarta-feira na comissão de Economia e Obras Públicas (a primeira regimental quando completa 80 dias à frente do Ministério das Infraestruturas). Em resposta a deputados socialistas, Galamba sinalizou que esta fábrica poderá gerar até 1.000 postos de trabalho.

