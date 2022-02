Da "vitória mais amarga" ao abandono dos barões. Como Pablo Casado caiu em desgraça (em apenas 10 dias)

Sem o apoio dos barões, dos deputados e dos altos cargos do PP, e ao mesmo tempo em que Egea apresentava publicamente a demissão do partido (sem, ainda assim, assumir quaisquer culpas: “Não me vou embora porque fizemos algo de errado, vou-me embora para facilitar um congresso”, disse em entrevista televisiva ao início da noite), Pablo Casado não teve outra opção senão atirar finalmente a toalha ao chão. Esta terça-feira, às 18h15, anunciou que ia convocar, para o mesmo dia da semana seguinte, uma reunião do Conselho Nacional para marcar o congresso extraordinário que há de eleger o novo líder do partido.

Não é crível que venha a recandidatar-se, como esta quarta-feira sugeriu Edmundo Bal, o porta-voz adjunto do Ciudadanos no Congresso, já depois de o líder do PP ter marcado presença na sessão de controlo parlamentar ao governo e de ter abandonado a sala sozinho, sob aplausos da sua bancada, logo depois de colocar a sua questão ao primeiro-ministro.

Eis como se deu a queda do liberal conservador, dono de um “currículo ‘inchado’”, que no verão de 2018, com apenas 37, ascendeu à presidência do PP e que, até há bem pouco tempo, permaneceu firme no cargo. Tudo começou há menos de duas semanas — e o início do fim começou, justamente, com a vitória de Ayuso em Madrid, com as eleições antecipadas que lhe deram uma quase maioria e a catapultaram para o Olimpo do PP.

O princípio do fim: a “vitória mais amarga” em Castela e Leão

Cavalgando a “onda Ayuso” – que, nas eleições antecipadas de 4 de maio de 2021, não só ficou à beira da maioria absoluta, passando de 30 para 65 deputados e afastando de vez o Ciudadanos do governo da comunidade autonómica de Madrid, como até somou mais votos do que os três partidos de esquerda juntos —, o chefe do governo de Castela e Leão anunciou no fim de dezembro que ia dissolver o parlamento.

Em causa, acusou Alfonso Fernández Mañueco, também presidente do PP naquela região, estavam as “faltas de lealdade” do Ciudadanos, seu parceiro de coligação — que idealmente deixaria de o ser após as eleições, convocadas para 13 de fevereiro deste ano.