Pioneira, marcante e decisiva na história da televisão e da rádio ao longo do século XX: foi há cem anos que se inaugurou a British Broadcasting Corporation (BBC), estação britânica de rádio e televisão públicas que, a partir do Reino Unido, continua a conquistar influência e notoriedade em todo o mundo. Um verdadeiro gigante no mundo dos media, presente em alguns dos momentos mais significativos da história mundial recente.

Foi fundada oficialmente a 18 de outubro de 1922 na Inglaterra pelo engenheiro escocês John Reith, que se tornou numa espécie de mentor intelectual da marca, com a ajuda de um grupo de empresas do setor de rádio e da comunicação (que incluía o inventor da rádio Guglielmo Marconi, a Metropolitan-Vickers, Radio Communication Company, General Electric, Western Electric e British Thomson-Houston), tendo o propósito de educar, informar e entreter a nação inglesa.

Menos de um mês depois de sua fundação, a 14 de novembro, a BBC realizava a primeira transmissão rádio, a partir de um estúdio em Londres, sendo pioneira na veiculação de uma programação diária. Poder-se-ia dizer que o resto é história, mas há mais factos importantes neste percurso, por vezes bastante sinuoso. Em 1923, transmitiram a primeira previsão de tempo e realizaram a primeira transmissão experimental para os Estados Unidos. Mas foi somente em 1925 que a instauração de transmissão por ondas longas permitiu que toda a Inglaterra pudesse escutar os noticiários e programas da BBC.

