Das elites de Budapeste à digressão pelas aldeias, passando pelo Fidesz. Péter Magyar, o homem que pôs fim à "longa era Orbán"

Depois de votar, a noite eleitoral será passada em casa da tia, Luca Váradi. Luca também está no parque com o resto da família: adultos, crianças e cães. Está sentada na relva, encostada a uma árvore, mas disponibiliza-se prontamente para falar. Este ano, Luca e a irmã decidiram reavivar a tradição que mantinham com os pais de Nora e reunir a família para acompanhar os resultados. “Costumávamos fazer isto antes desta longa era de Orbán, quando as eleições ainda tinham um fim em aberto”, relembra a professora de sociologia da Central European University (CEU), que não perde a oportunidade de dar o exemplo do local de trabalho para criticar o Governo por ter forçado a universidade — fundada por George Soros, o milionário na mira de Viktor Orbán — a mudar a maior parte dos cursos para Viena.

Nesta família, o apoio a Péter Magyar é justificado, em primeiro lugar, por ser o opositor de Orbán, que pôs fim a 16 anos de Governo do Fidesz. Mas a oposição ao líder do Fidesz não justifica, por si só, a onda de apoio a Magyar que varreu a Hungria em apenas dois anos desde que fundou o Tisza — outros antes de si tentaram o mesmo e falharam. Aos 45 anos, o líder húngaro já assumiu muitos papéis e cada um contribuiu de forma diferente para que se assumisse como o principal desafio à manutenção de Orbán no poder.

O homem das elites que passou dos bastidores aos holofotes da política

Péter Magyar nasceu na mesma cidade onde agora se candidata ao Parlamento húngaro. Foi em Budapeste que nasceu, cresceu, se licenciou em Direito e começou a trabalhar como advogado. A carreira na área legal seguia a tradição familiar — o avô de Magyar foi juiz no Supremo Tribunal — e, desde cedo, esteve ligado à política. Mas Magyar nunca foi uma estrela em ascensão na política húngara. Esse lugar pertencia à mulher, Judit Varga, com quem casou em 2006.

A relação com Judit Varga é um ponto fulcral — e conturbado — da história de como Magyar passou dos bastidores para o palco. O divórcio chegou em 2023 e o escândalo de um perdão presidencial atribuído a uma pessoa acusada de encobrir crimes de abuso sexual de menores rebentou em fevereiro do ano seguinte. A partir daí, os acontecimentos precipitaram-se: Magyar utilizou um áudio gravado sem o conhecimento da ex-mulher, quando ainda eram casados, para denunciar a corrupção no Governo e Varga acusou-o de violência doméstica. Tudo no espaço de dois meses. No mês seguinte, impulsionado pelas críticas ao Governo de Orbán, Magyar fundou o Tisza.