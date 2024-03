"Estamos a ser governados por uma máfia". O novo rival de Orbán que quer construir "uma nova Hungria"

Prova disso foi o que motivou as manifestações desta terça-feira em Budapeste. Numa ação com grande mediatismo, o antigo advogado entrou na sede da procuradoria-geral da Hungria e entregou um áudio, tendo-o revelado igualmente nas redes sociais. O ficheiro mostrava que a sua ex-mulher, na altura ministra da Justiça, tinha combinado com o chefe da gabinete de Viktor Orbán, Antal Rogan, encobrir provas de um alegado processo de corrupção em que estavam envolvidos membros do governo, intercedendo junto do Ministério Público para esse efeito. “Mandaram riscar [os seus nomes dos documentos], propuseram aos procuradores o que deveriam apagar”, afirmou Judit Varga no áudio.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O caso ganhou grande destaque, num governo que ainda tenta sarar as feridas de outro processo de corrupção, envolvendo precisamente Judit Varga e a ex-Presidente húngara, Katalin Novák. A antiga chefe de Estado amnistiou um homem que encobriu casos de abusos sexuais a menores, um duro golpe para um executivo conservador que tem adotado políticas a favor da natalidade e da “família tradicional”. Quem também se viu envolvida neste processo foi a antiga ministra da Justiça, que não bloqueou a iniciativa presidencial. Assim, a antiga mulher de Péter Magyar assumiu igualmente responsabilidade e demitiu-se.

Este escândalo tinha ficado limitado à presidência húngara e ao governo — e a popularidade de Viktor Orbán não saiu com grandes mazelas. No entanto, o áudio revelado, a ser verdade, mostra mais um alegado caso de corrupção no executivo, envolvendo diretamente o gabinete do primeiro-ministro. É neste contexto e perante todos estes episódios que Péter Magyar procura galvanizar a sociedade civil. O homem pede uma “investigação” sobre o que assume ser o “maior escândalo político e de corrupção nas últimas décadas”. “Queremos a demissão do governo e da procuradoria-geral.”