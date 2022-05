Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Que melhor peça para celebrar o reinado de uma rainha do que uma tiara? E se em vez de uma forem quase 50? É essa a proposta da Sotheby’s com a exposição “Power & Image: Royal & Aristocratic Tiaras”. A casa leiloeira apanha boleia das celebrações do Jubileu de Platina de Isabel II e presta a sua homenagem ao reinado da monarca com uma exposição de joias em Londres.

Uma exposição com muitas tiaras

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.