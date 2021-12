De Reguengos ao Ritz, do terroir ao fine dining. Os cinco novos restaurantes estrela Michelin em Portugal

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É um convite para conhecer o melhor de Lisboa, e ainda para manter a feliz tendência de descentralização. Seja numa subida ao Porto, no interior do Alentejo, ou rumo ao Algarve, com direito a duas paragens, há cinco novas mesas estreladas em Portugal: sobe assim para 33 o número de restaurantes no país com esta distinção (incluindo sete espaços com duas estrelas). Com o carimbo do Guia Michelin Espanha & Portugal, que foi apresentado esta terça-feira no Palau de les Arts Reina Sofía de València, em Espanha, há ainda duas estrelas verdes a descobrir, uma estreia em solo nacional: uma para o restaurante Esporão, que acumula esta distinção com o principal dos astros, e outra para o madeirense Il Gallo d’Oro, o duas estrelas Michelin instalado no The Cliff Bay Hotel.

Com a seleção de 2022 a englobar 1.362 espaços, seguimos uma viagem exclusiva dentro de portas ao sabor das novas entradas. E para conhecer algumas das histórias mais deliciosas de um roteiro à portuguesa, reserve este especial para a sobremesa.

Al Sud

Campo de Golfe de Palmares, Odiáxere, Lagos. Menu especial de degustação com oito momentos (69€), com 10 pratos (90€) ou com 12 momentos (110€). Reservas: restaurantealsud@palmaresresort.com

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os sabores da ria começaram a ser apreciados logo no começo do ano no novo Clubhouse, quando o chef Louis Anjos assumiu os comandos dos restaurantes do resort cinco estrelas Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos. Para trás ficava o Bon Bon, o não menos estrelado destino no Carvoeiro, em Lagoa. A escassa distância desse janeiro de 2021, ali pela primavera, abriu portas o projeto de fine dining que complementa a experiência a sul, ou Al Sud, o nome que resume este encontro entre a qualidade dos ingredientes e a cozinha de autor — e que dificilmente poderia ignorar a vista da baía de Lagos e o estuário do Alvor, portanto pode ir ensaiando a fotografia, além do estômago. Anjos começou a trabalhar no desenho da carta do Clubhouse em outubro de 2020, inspirada na gastronomia Mediterrânica e com vários apontamentos locais e internacionais. “A cozinha do Al Sud vive do receituário típico da região do Algarve e dos produtos locais, trazendo para a mesa uma rica variedade de peixe e marisco da costa, carne dos nossos pastos e legumes da serra”, lê-se no site que apresenta o espaço concebido pelo atelier RCR Arquitectes, e no qual Louis Anjos conta com o sous-chef Ricardo Luz.