Devemos vacinar animais selvagens para evitar novas pandemias? Vacinas transmissíveis são controversas: há benefícios e muitos riscos

Ao Observador, Amesh Adalja, cientista do Johns Hopkins University Center for Health Security que trabalha na área das doenças infecciosas emergentes, resposta a pandemias e biosegurança, diz que as vacinas transmissíveis podem ser “muito promissoras”. Mas a essa crença acrescenta um grande condicional: se for possível dar resposta às questões de regulação que as tornam tão difíceis de tornar realidade. “Acho que são uma tecnologia muito interessante, mas ainda são muito experimentais. Há coisas que precisam de ser trabalhadas do ponto de vista da regulação para poderem vir a ser usadas”, defende.

O que são e como funcionam as vacinas transmissíveis?

As doenças infecciosas estão a surgir “cada vez mais em todo o mundo” devido à atividade humana. “A maioria das doenças infecciosas emergentes tem origem em animais e depois atingem as pessoas. E estão a aumentar devido a atividades como o comércio de animais selvagens, a desflorestação e a forma como lidamos com os animais de criação”, enumera Neil Vora. É face a este aumento que alguns cientistas sugerem uma aposta na investigação em torno das vacinas transmissíveis.

Num artigo científico publicado este ano, os biólogos James Bull e Scott Nuismer, dois cientistas de um núcleo que se tem dedicado a estudos com modelos matemáticos sobre vacinas transmissíveis, apresentavam um modelo base para o funcionamento desta tecnologia como ponto de partida para futuras investigações. No estudo, disponível no site da Biblioteca Nacional de Medicina norte-americana, os autores defendem que os avanços na área da engenharia genética e na virologia fizeram avançar o conceito de uma vacina transmissível “para uma possibilidade que pode ser intencionalmente concebida e potencialmente implementada.”

Dentro das vacinas transmissíveis pode falar-se de dois tipos: as chamadas vacinas de vírus vivo e as vacinas de vetor recombinante. As primeiras são vacinas em que o microrganismo, obtido a partir de um indivíduo ou animal infetado é atenuado, diminuindo o seu poder infeccioso. Têm sido comparadas à vacina oral contra a poliomielite ou à vacina de vírus vivo atenuado contra influenza (Live-attenuated influenza vaccine, em inglês, LAIV), na medida em que em alguns casos essas vacinas se tornaram transmissíveis, como refere uma revisão da Johns Hopkins.